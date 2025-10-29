HABER

Sosyal medyada 10 kadının çocuk kaçırdığına dair dezenformasyon içerikli paylaşıma gözaltı

Ankara'nın Mamak ilçesinde sosyal medyada 10 kadının çocuk kaçırdığına dair dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen bir şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada 10 tane kadın fotoğrafının altında, "organ mafyası üyelerinin Ankara'nın Mamak ilçesinde çocukları kaçırma girişiminde bulunduğu" iddiasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerince Mamak'ta konuyla ilgili bir kayıp, kaçırılma müracaatı bulunmadığı öğrenildi. Yapılan paylaşımlarda ortaya atılan iddialar ve kullanılan görseldeki kadınlara ait fotoğrafların ise Türkiye'de herhangi bir kriminal olayda yer almadığı belirlendi.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA" SUÇU

Görsel üzerinden yapılan araştırmalarda ise, görselin yabancı bir sitede de interpol tarafından aranan şahıslar olarak servis edildiği tespit edildi. Paylaşımı yaptığı tespit edilen Y.K. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Y.K. isimli şahıs hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)

29 Ekim 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri..

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
