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Sosyal medyada anlaştılar, tam harekete geçiyorlardı ki... 18 sürücüye 195 bin TL ceza kesildi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
20.03.2025 12:00
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Antalya'da yasadışı motosiklet yarışı yapmak isteyen 18 sürücüye jandarma operasyon düzenledi. Kaçan sürücüler yakalanarak 195 bin TL ceza kesildi, 2'si çalıntı toplam 18 motosiklet trafikten men edildi.

Sosyal medyada anlaştılar, tam harekete geçiyorlardı ki... 18 sürücüye 195 bin TL ceza kesildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Manavgat İlçe Jandarma komutanlığınca Manavgat ilçesinde yasadışı Motosiklet yarışı yapanlara karşı asayiş ve trafik timleriyle operasyon düzenledi. Sosyal Medya üzerinden mesajlaşarak birbirlerine meydan okuyan ve yarış yapmak için buluşan 18 motosiklet sürücüsü yarış yapacakları esnada jandarma ekiplerini görünce, motosikletlerini bırakıp kaçtı.

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Trafik Jandarması ve Asayiş ekiplerince yapılan takip sonucu kaçan sürücülere ulaşıldı. Yarış yapan sürücülere toplamda 195 bin TL Trafik idari para cezası uygulandı. Motosikletlerin yapılan sorgularında 2 motosikletin çalıntı olduğu tespit edilirken sürücüler hakkında ise adli işlem yapıldı. Toplam 18 motosiklet trafikten men edildi.

(İHA)

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