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Sosyal medyada başlayan kavga kanlı hesaplaşmaya döndü! Daha önce kendisini bıçakla yaralayan kişiyi bulup kurşuna dizdi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
24.02.2025 17:06
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 ay önce yaşanan kavgada bıçakla yaralanan şahıs, kendisini bıçaklayan şahsa kurşun yağdırdı; mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyada başlayan kavga kanlı hesaplaşmaya döndü! Daha önce kendisini bıçakla yaralayan kişiyi bulup kurşuna dizdi

İlk olay 25 Aralık 2024 tarihinde meydana kırsal Ortaköy mahallesinde meydana geldi. Konurlar mahallesinde ikamet eden Furkan Ş.(18) ile Ortaköy mahallesinde ikamet eden İ.Ö.(18) arasında sosyal medyada mesajlaşırken tartışma yaşandı.

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Tartışma büyüyünce 2 genç Ortaköy mahallesinde buluştu. Yüz yüze gelen 2 genç arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. F.Ş. elindeki bıçakla 18 yaşındaki İsa Ö.'yi bıçakla yaraladı. Yaşanan olayda bıçaklanan genç tedavisinin ardından taburcu edilirken, şüpheli de yakalanmıştı.

SEKİZ EL ATEŞ EDİP KAÇTI

Olaydan 2 ay sonra dün gece 23.30 sıralarında ikinci olay yaşandı. İntikam yemini eden İsa Ö., kendisini bıçaklayan F.Ş.'nin ikamet ettiği Konurlar mahallesine gitti. Araçla mahalle meydanında duran İsa Ö., kıraathane girişinde gördüğü F.Ş.'ye tabancayla 8 el ateş edip kaçtı. F.Ş. Saldırıda yaralanmadı.

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Olayın ardından Jandarma komutanlığı ekipleri kaçan şahsı gözaltına aldılar. Şahıs sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Bursa İnegöl kurşun arkadaş
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