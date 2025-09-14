HABER

Kuzey Kore liderinden bir yasak daha... Sosyal medyada gündem oldu! Sosisli yasağının ardından şimdi de...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, sosyal medyada gündem olan bir karar imza attı. Ülkeyi ziyarete gelen turistlere eşlik eden rehberlere talimatname gönderen Kuzey Kore lideri, hamburger ve dondurma kelimelerini yasakladığını duyurdu. Gönderilen listede hamburger ve dondurma kelimelerinin yerine kullanılacak ifadeler de rehberlere iletildi.

Mustafa Fidan

Kuzey Kore lideri Kim, ülkesindeki yasaklara bir yenisini daha ekledi. Daha önce ülkede sosisli yemeyi ve boşanmayı yasaklayıp boşananlara hapse atacağını duyuran Kim, sıra dışı yasaklarına devam ediyor.

Sosyal medyada gündem olan iddiaya göre, Kuzey Kore lideri turist rehberlerinin hamburger ve dondurma kelimelerini kullanmasını yasakladı.

'HAMBURGER' VE 'DONDURMA' KELİMELERİ YERİNE KULLANILACAK KELİMELERİ DUYURDU

Devletin, rehberlere hamburger yerine 'dajin-gogi gyeopppang' (kıymalı çift ekmek), dondurma içinse 'eseukimo' (Eskimo) demeleri talimatı verdiği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE SOSİSLİ YEMEYİŞ VE BOŞANMAYI YASAKLAMIŞTI

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre ülkenin lideri Kim Jong Un, ABD'den esinlenen Güney Kore yemeğinin popülaritesinin arttığı bir dönemde sosis servis etmenin "vatana ihanet" olduğunu ilan etti.

Sosis pişirirken veya satarken yakalanan kişiler, meşhur çalışma kamplarında tutuklanıp ağır iş cezasına çarptırılabilecek.

BOŞANANLAR HAPSE ATILACAK

Yönetim ayrıca boşananların da hapse atılabileceğine karar verdi.

Güney Pyongan eyaletinde üç ay çalıştığını iddia eden boşanmış bir kadın, kadınların erkeklerden daha ağır cezalara çarptırıldığını söyledi .

"İlçe çalışma eğitim kampında yaklaşık 80 kadın ve 40 erkek tutuklu bulunuyor" dedi.

Boşanma kararları nedeniyle yaklaşık 30 erkek ve kadın hapse atıldı, kadınların cezaları daha uzun sürdü.

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore dondurma hamburger yasak
