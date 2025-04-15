Sosyal medyada kadına kabusu yaşattılar! Kendisini kadın gibi tanıttı, uygunsuz fotoğraflarını alıp tehdit etti

İstanbul'da kendilerini astrolog ya da medyum olarak tanıtan kişilerin, ağına düşürdüğü kadınlara şantaj yaptığı ortaya çıktı. İstanbul'da yaşayan Lale K., sosyal medya üzerinden kendini medyum olarak tanıtan 'Havva' adlı kişiyle iletişim kurdu.

UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINI İSTEDİ

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre Lale K., "Üzerinde büyü var, iç çamaşırlı fotoğrafını at" diyen sahte medyuma müstehcen fotoğraflarını gönderdi. Ancak Lale K., kendisinden para isteyen medyumun kendini kadın olarak tanıtan Hüseyin B. olduğunu öğrendi.

YAYMAKLA TEHDİT ETTİ

Fotoğrafları ele geçiren Hüseyin B., Lale K.'yı tehdit etmeye başladı. Fotoğrafları internette yaymakla korkutan şantajcı, Lale K.'dan 100 bin lira talep etti.

DEVAM EDİNCE SAVCILIĞA BAŞVURDU

Mağdur kadın, korku içinde şüphelinin hesabına istediği parayı gönderdi. Ancak tehditler devam edince yaşadığı çaresizlikle savcılığa başvurdu.

DAVA AÇILDI, HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Hüseyin B.'nin, daha önce de benzer suçlara karıştığı ve dolandırıcılıktan sabıkasının bulunduğu tespit edildi. Hüseyin B. hakkında 'şantaj' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.