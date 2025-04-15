Sosyal medyada kadına kabusu yaşattılar! Kendisini kadın gibi tanıttı, uygunsuz fotoğraflarını alıp tehdit etti

İstanbul'da kendilerini astrolog ya da medyum olarak tanıtan kişilerin, ağına düşürdüğü kadınlara şantaj yaptığı ortaya çıktı. İstanbul'da yaşayan Lale K., sosyal medya üzerinden kendini medyum olarak tanıtan 'Havva' adlı kişiyle iletişim kurdu.
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre Lale K., "Üzerinde büyü var, iç çamaşırlı fotoğrafını at" diyen sahte medyuma müstehcen fotoğraflarını gönderdi. Ancak Lale K., kendisinden para isteyen medyumun kendini kadın olarak tanıtan Hüseyin B. olduğunu öğrendi.
Fotoğrafları ele geçiren Hüseyin B., Lale K.'yı tehdit etmeye başladı. Fotoğrafları internette yaymakla korkutan şantajcı, Lale K.'dan 100 bin lira talep etti.
Mağdur kadın, korku içinde şüphelinin hesabına istediği parayı gönderdi. Ancak tehditler devam edince yaşadığı çaresizlikle savcılığa başvurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Hüseyin B.'nin, daha önce de benzer suçlara karıştığı ve dolandırıcılıktan sabıkasının bulunduğu tespit edildi. Hüseyin B. hakkında 'şantaj' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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