Sosyal medyada tanıştılar! 3 çocuk babasını katletti...

Denizli'de 3 çocuk babası Mehmet Ali Zengin, sosyal medyan tanıştığı 20 yaşındaki Efe K. ile alkol almaya başladı. İkili arasında çıkan tartışma küfürleşmeye dönünce Efe K., Zengin'i 3 defa bıçakladı. Talihsiz adam olay yerine hayatını kaybederken Efe K. kaçsa da yakayı ele verdi. 20 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Korkunç olay, dün sabah saatlerinde Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 05.00 sıralarında boş arazide park halindeki bir kamyonetin içinde kanlar içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

3 BIÇAK DARBESİYLE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonette bulunan Mehmet Ali Zengin’in (32) vücudunun çeşitli yerlerinden 3 bıçak darbesi alarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde ve çevresinde detaylı inceleme yapılarak, bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alındı.

SOSYAL MEDYADA TANIŞMIŞLAR

İkilinin ilk buluşma noktasını tespit eden Cinayet Bürosu ekipleri, güvenlik kameralarından katil zanlısının Efe K. (20) olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmada cezaevinden yakın zamanda çıkan Mehmet Ali Zengin’in sosyal medya üzerinden tanıştığı Efe K. ile buluşarak birlikte alkol aldığı belirlendi. İddiaya göre alkol aldıkları sırada aralarında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktığı ve Efe K.'nın bıçakla Mehmet Ali Zengin’i 3 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı belirtildi.

TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınan Efe K.'nın emniyetteki sorgusunda olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği, ancak ifadesinin devamında susma hakkını kullandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Efe K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

