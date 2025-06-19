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Sosyal medyada tartışma yaratan o görüntülerden sonra Marmaris'te 2 işletme daha kapatıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, eğlence mekanlarına yönelik denetimler devam ederken, 2 işletme daha kapatıldı. Bu süreçte, turistik ilçede yapılan denetimlerde toplamda 2'si süresiz, 14'ü süreli olmak üzere 16 işletme kapatıldı.

Sosyal medyada tartışma yaratan o görüntülerden sonra Marmaris'te 2 işletme daha kapatıldı

Marmaris Kaymakamlığı'nın talimatıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri Uzunyalı Mevkii, Armutalan ve İçmeler mahalleleri ağırlıklı olarak kontroller gerçekleştirdi. Spor barlar ile eğlence düzenlenen kafe ve restoranlarda yapılan denetimlerde, meşale gösterileri, çıplak dans şovları ve işletme önünden geçen kişilere yönelik ısrarcı ve rahatsız edici şekilde içeri davet girişimleri mercek altına alındı.
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ÇOK SAYIDA İŞLETMEYE YAPTIRIM UYGULANDI

Geçen hafta bu kapsamda 2'si süresiz olmak üzere 14 mekan 3, 7 ve 10 günlük sürelerle kapatıldı. Son olarak İçmeler Mahallesi'ndeki 2 işletme hakkında 3 gün kapatma kararı verildi.
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Böylece turistik ilçede yapılan denetimlerde toplamda 2'si süresiz, 14'ü süreli olmak üzere 16 işletme kapatıldı.
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Marmaris Belediyesi ekiplerince mühürlenen mekanların işletmecileri, iş yerlerinin önlerine yeniden açılacakları tarihleri yazarak müşterilerini bilgilendirdi.

ISRAR EDEN İŞLETMELERE DAHA AĞIR YAPTIRIMLAR YOLDA

Denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirten yetkililer, benzer uygulamalarda ısrar eden işletmelerin daha ağır cezalarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

(DHA)

19 Haziran 2025
19 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İşletme Muğla Marmaris eğlence mekanları
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