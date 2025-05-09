Sosyal medyadaki paylaşımları tepki çekti! Valinin oğlu olduğu iddia edildi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlu Tarık Çiftçi'nin olduğu iddia edilen paylaşımlar, görenlerin tepkisine yol açtı. Paylaşımların içeriği sosyal medyada gündem oldu.

Oda TV'den Mert Taşçılar'ın haberine göre; TikTok hesabından yayınlanan videoda çakarlı bir aracı göstererek, "Dedenize sorun bakayım akşam hangisiyle konvoya çıkalım" ifadeleri kullanıldı.

PAYLAŞIMLARI SİLDİ!

Başka bir videoda ise yine çakarlı başka aracı görüntüleyerek bir polis emojisinin yanına, "Tahsis belgeni alayım. Me: Bende sicil numaranı alayım" notunu düştü.

Bir diğer paylaşımında ise cüzdanını açarak ehliyetinin yanı sıra İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amiri kartını ve silah ruhsatını gösterdiği görüldü.

Gelen tepkiler ve eleştiriler sonrasında söz konusu videolar Tarık Çiftçi'nin profilinden sildi.