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Sosyal medyadan eski eşini suçlayan baba kanlar içinde, kızı ölü halde bulundu! Tekirdağ'da korkunç şüphe

11.02.2025 11:11
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Tekirdağ'da bir baba sosyal medyadan "Ölümümüzden eski eşim sorumludur" yazdı. Kısa süre sonra eve çilingirle girildi. Şahıs ağır yaralı halde, 13 yaşındaki kızı ise ölü bulundu. Ortaokul öğrencisi kızın yanında çok sayıda ilaç kutusu vardı, babanın bileklerinde ise kesik izleri. Korkunç olayın adresi Tekirdağ...

Sosyal medyadan eski eşini suçlayan baba kanlar içinde, kızı ölü halde bulundu! Tekirdağ'da korkunç şüphe

Tekirdağ dün akşam saatlerinde yaşanan korkunç olayla sarsıldı. Bir süre önce eşinden boşanan A.Y.'nin sosyal medyadan eski eşini suçlayarak yaptığı paylaşımı görenler hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurdu. Çok geçmeden evdeki korkunç manzarayla acı haber geldi.

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SOSYAL MEDYADAN ESKİ EŞİNİ SUÇLADI: "ÖLMEMİZDE BÜTÜN SORUMLU G.U.’DUR"

Olay, dün akşam saatlerinde Çorlu’nun Hatipler Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi’nde meydana geldi. Daha önce eşinden boşanan ve fabrikada çalışan A.Y., akşam saatlerinde sosyal medya hesabından eski eşini kastederek, ‘Bizim ölmemizde bütün sorumlu G.U.’dur. Hakkınızı helal edin. Eyvallah’ notunu paylaştı.

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BİLEKLERİ KESİKTİ, KIZI İSE ÖLÜ BULUNDU

Paylaşımı görüp A.Y.’ye ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, daireye çilingir yardımı ile girdi. Ekipler, bileklerinde kesik bulunan baba A.Y.’yi ağır yaralı, ortaokul öğrencisi kızı S.D.Y’yi ise ölü buldu.

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KÜÇÜK KIZIN ÖLÜMÜNDE 'İLAÇ' ŞÜPHESİ

A.Y., Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.D.Y.’nin yanında ise çok sayıda ilaç bulundu. S.D.Y.’nin cansız bedeni de Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Tekirdağ ilaç
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