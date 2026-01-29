HABER

Sosyal medyanın RTÜK'ü yolda! Bakanlık düğmeye bastı: TikTok'tan Instagram'a hepsi masada

Sosyal medyaya RTÜK mü geliyor? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyla ilgili düğmeye bastı. AK Parti MKYK toplantısında sosyal medya platformları TikTok, Instagram, YouTube ve X'teki (Twitter) kontrolsüzlük ele alınırken "RTÜK benzeri bir kurul" önerisi de kayda alındı.

Sosyal medya platformlarındaki gerek bilgi kirliliği gerek suça özendirici içerik ve benzeri paylaşımlardan hemen herkes yakınıyor. Bu kontrolsüzlüğün yol açtığı riskle birlikte suça sürüklenen çocuklar AK Parti'nin gündeminde. "Sosyal medyada RTÜK benzeri bir kurul" oluşturulması önerisi de masaya yatırıldı.

Sosyal medyanın RTÜK ü yolda! Bakanlık düğmeye bastı: TikTok tan Instagram a hepsi masada 1

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen AK Parti MKYK toplantısında Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kapsamlı bir sunum yaptı. Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; sunumda, özellikle çocuklar ve gençler üzerinde sosyal medyanın olumsuz etkileri, dijital platformlardaki denetimsizlik ve mevcut düzenlemelerin yetersizliği detaylarıyla ele alındı. Göktaş, neden bu düzenlemeye ihtiyaç olduğunu, hiçbir şey yapmamanın bir seçenek olarak kabul edilemeyeceğini, bu yasağı uygulayan örnek ülkeler çerçevesinde anlattı.

Sosyal medyanın RTÜK ü yolda! Bakanlık düğmeye bastı: TikTok tan Instagram a hepsi masada 2

SOSYAL MEDYADA "RTÜK BENZERİ YAPI"

Bazı üyeler, radyo ve televizyon yayınlarını denetleyen RTÜK’e atıf yaparak, sosyal medya ve dijital platformları denetleyecek benzer bir üst kurulun kurulması gerektiği önerisinde bulundu. Üyeler, kurulacak yeni yapının “Yeni dijital medyanın denetim organı” olması gerektiğini belirtirken, sosyal dokuyu zedeleyen ve özellikle çocukları ve gençleri hedef alan gayriahlaki içeriklerle ancak bu şekilde etkin mücadele edilebileceğini dile getirdi.

Sosyal medyanın RTÜK ü yolda! Bakanlık düğmeye bastı: TikTok tan Instagram a hepsi masada 3

MKYK üyeleri, sosyal medya platformlarına bugüne kadar getirilen yükümlülüklerin gerçekte etkili bir sonuç doğurmadığından dert yandı. TikTok, Instagram, YouTube ve X gibi, gençlerin yoğun olarak kullandığı uygulamalarda şiddet, uyuşturucu ve cinsel içerikli paylaşımların kolaylıkla erişilebilir olduğu yönündeki şikâyetlerin dile getirildiği toplantıda, sosyal medya şirketlerinin ülkelere göre farklı içerik kısıtlama politikaları uygulamasının sorunu daha da derinleştirdiği vurgulandı.

ATLAS ÇAĞLAYAN CİNAYETİ DE MASAYA YATIRILDI

Toplantıda, İstanbul’da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın, 15 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülmesi de gündeme geldi. Olay, gençler arasında artan şiddet ve dijital ortamların etkisi bağlamında değerlendirildi.

Sosyal medyanın RTÜK ü yolda! Bakanlık düğmeye bastı: TikTok tan Instagram a hepsi masada 4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, konuyla alakalı olarak ilgili birimlerin kapsamlı ve titiz bir çalışma yürüttüğünü, hem cezaların caydırıcılığının artırılması hem de önleyici tedbirlerin güçlendirilmesi yönünde adımlar atılacağını ifade ettiği öğrenildi.

