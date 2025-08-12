HABER

Soygunun ardından tanınmamak için Amerikan tıraşı oldu: Berber çıkışı böyle yakalandı!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir büfeye giren silahlı soyguncu, kasiyeri kurusıkı silah zoruyla tehdit ederek kasadaki paraları alıp kaçtı. Olayın ardından tanınmamak için berbere gidip Amerikan tıraşı olan şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Yabancı uyruklu şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Önceki gün Çerkezköy Barbaros Caddesi’nde bulunan bir büfeye giren Bulgaristan uyruklu olduğu öğrenilen Nayden İvanov Karpachev., bir süre büfedeki dolap ve rafları inceledikten sonra yanında getirdiği silahı kasiyere doğrultup kasada bulunan yaklaşık 6 bin TL’yi alarak yaya olarak dükkandan kaçmıştı.

Paniğe kapılan kasiyerin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine hareket geçen polis ekipleri ilçenin giriş ve çıkış noktalarını kapatıp onlarca güzergah kamerasını ise mercek altına almıştı.

Polis ekipleri, 19 yaşındaki Bulgaristan uyruklu Nayden İvanov Karpachev isimli şüpheliyi olaydan yaklaşık 4 saat sonra adliye arkasında, soygunda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Olaydan sonra tanınmamak için saçlarını kestirip Amerikan tıraşı olan şüpheli Nayden İvanov Karpachev’in olayda kullandığı silah ise kurusıkı olarak çıkmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.

Zanlının İstanbul’daki bir çiftlikte çalıştığı, oradaki işinden ayrıldıktan sonra Çerkezköy’e geldiği öğrenildi. Gasp ettiği 6 bin TL ile tanınmamak için tıraş olduğu belirlenen zanlının, kısa süre içinde yemek yediği ve bir bisiklet satın aldığı belirlendi.

