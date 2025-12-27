SP Genel Başkanı Arıkan: "Konya’da genetik araştırma ve geliştirme merkezi kuracağız"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Konya’da sanayici ve iş adamlarıyla bir otelde bir araya geldi. Burada iş adamlarına seslenen Arıkan, “Ağır sanayi hamlemizi 1977’de Konya’dan nasıl başlattıysak, Türkiye kalkınma planımızda da Konya’ya özel önem verdik. Konya’da genetik araştırma ve geliştirme merkezi kuracağız. Bu merkez hem sağlık hem tarım, hem de biyoteknoloji sanayisine stratejik katkılar sunacak. Yerli teknoloji ve protokoller geliştirerek ithalatçı değil, geliştiren bir ülke konumuna erişmemize öncülük edeceğiz. Tıbbi görüntüleme ve tıbbi analiz cihazlar sanayii kuracağız. Kurulacak olan bu sanayi tesisi ile inşallah büyük çoğunluğu hala ithal edilen medikal cihazları Konya’da üreteceğiz. Böylece MR, tomografi, ultrason ve kan tahlil cihazları gibi cihazlar yerli olarak burada üretilecek" dedi.

"DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZI AZALTACAĞIZ"

Gübre ve yem bileşikleri sanayisini Konya’da kuracaklarını aktaran Arıkan, şöyle devam etti:

"Kuracağımız yerli üretim tesisleriyle dışa bağımlılığı azaltacağız, maliyetleri düşüren, sürdürülebilir ve istikrarlı bir üretim altyapısı oluşturacağız. Tarımsal KİT’ler kuracağız. Üreticiden doğrudan alım, işleme ve dağıtım süreçlerini kamu eliyle yürüteceğiz. Aracı zincirleri ortadan kaldıracağız, bu yapı sayesinde üretici değerinde kazanacak, tüketici uygun ve istikrarlı fiyatlara erişecek. Tarım ilaçları molekül ve bileşikleri sanayii kuracağız. Pestisit, herbisit ve fungisitlerin etken maddeleri yerli imkanlarla üretimler yapılacak, çiftçiye düşük maliyetli ve etkili bitki sağlığı çözümleri sunacağız. İthalata bağımlı hammadde yapısı sona erdirilerek tarımsal ilaç maliyetleri düşürülecek ve sürdürülebilir üretim güvence verecek bir mekanizmayı Konya’mıza vereceğiz. Ata tohumu üretim ve dağıtım merkezini Konya’da kuracağız. Anadolu’ya özgü, yerli ve iklime dayanıklı ata tohumları bilimsel yöntemlerle geliştirilerek verimliliği artırılacak ve koruma altına alacağız. Hibrit ve GDO’lu tohumlara bağımlılığı azaltmak amacıyla bu tohumlar çoğaltacağız ve çiftçilerimize ücretsiz bir şekilde dağıtacağız. Bu projelerle Konya’mızda doğrudan ve dolaylı olarak 221 bin 400 kişilik bir istihdam oluşturacağız.”Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır