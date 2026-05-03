HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Spil Dağı’na Mayıs ayında kar yağdı

Manisa ve İzmir arasında yer alan 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı’na Mayıs ayında kar yağdı. Sabaha karşı başlayan yağışla birlikte doğa beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer 3 santimetreye ulaştı.

Spil Dağı’na Mayıs ayında kar yağdı

Spil Dağı Milli Parkı, bahar aylarında kıştan kalma bir gün yaşıyor. Bölgede etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte sabaha karşı başlayan kar yağışı, kısa sürede Milli Park’ın zirve noktalarını beyaza bürüdü. Kar yağışı, Turgutalp Mahallesi mevkiinden itibaren etkisini hissettirirken, 900 metre rakımın üzerinde kar kalınlığının 1 santimetreye ulaştığı görüldü. Bungalov tipi evlerin yer aldığı 1210 rakımlı Atalanı mevkiinde ise kar kalınlığı yer yer 3 santimetreyi buldu. Kar haberini alan doğaseverler zirveye akın etti. İzmir’in Balçova ilçesinden kar yağışını takip etmek için gelen Onur Kıymet, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:

"KOLAY KOLAY GÖREMEYECEĞİMİZ BİR ŞEY"

"Mayıs’ta daha önce hiç denk gelmedik. Zaten sık sık çıkıyorum bu dağa. Kendim aktif olarak amatör meteoroloji bilimiyle uğraşıyorum. Ama hiçbir zaman Spil Dağı’nda Mayıs ayında kar yağdığını görmedim. Teorik olarak da şahit olmadım. Önceden tahminini yaptık. Yakalamak için geldik. Kar yağışını yakalamak için geldik. Şimdi manzaranın tadını çıkarıyoruz. Mayıs ayında kolay kolay göremeyeceğimiz bir şey"

Hafta sonu gezisi için Spil Dağı’nı tercih eden vatandaşlar, 3 Mayıs sabahı kar yağışı sürpriziyle uyandı. Ziyaretçilerden Recep Demiryürek, "Spil Dağı’na ziyarete geldim ama bir sürprizle karşılaştık. 3 Mayıs 2026 Pazar günü Spil Dağı’nda şu an çok güzel kar yağıyor. Daha önce hiç böyle denk gelmemiştik. Yani en son Nisan’da görmüştük, Mayıs ayında kar yağması bize sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.

Karla kaplanan Spil Dağı Milli Parkı yolunda Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler teyakkuza geçti. Bölgeye sevk edilen greyderlerle yolda kar temizleme çalışması yürütülerek, vatandaşların ulaşımda aksama yaşamaması sağlandı.

Spil Dağı’na Mayıs ayında kar yağdı 1

Spil Dağı’na Mayıs ayında kar yağdı 2

Spil Dağı’na Mayıs ayında kar yağdı 3

Spil Dağı’na Mayıs ayında kar yağdı 4

Spil Dağı’na Mayıs ayında kar yağdı 5

Spil Dağı’na Mayıs ayında kar yağdı 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manisa'da kardeşi tarafından bıçakladığı iddia edilen kişi hayatını kaybettiManisa'da kardeşi tarafından bıçakladığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti
Samsun’da 11 bin 704 adet uyuşturucu hap ele geçirildiSamsun’da 11 bin 704 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
9 gün tatil gündemde

9 gün tatil gündemde

İstanbul'da iğrenç görüntü! Sapık adamın yaptığı infial yarattı

İstanbul'da iğrenç görüntü! Sapık adamın yaptığı infial yarattı

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Aylık gelirini açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

Aylık gelirini açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

Araç satışında yeni tablo: Ona yöneliyorlar 'Çok cazip rakamlar'

Araç satışında yeni tablo: Ona yöneliyorlar 'Çok cazip rakamlar'

'Altın bulsam bu kadar sevinmem' Günde 3 kilo, kilosu 1500 TL

'Altın bulsam bu kadar sevinmem' Günde 3 kilo, kilosu 1500 TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.