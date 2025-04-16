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Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? Spotify çalışmıyor, neden? 16 Nisan 2025 Spotify erişim sorunu

Spotify çöktü mü? Online müzik platformu Spotify'da erişim sorunu yaşanıyor. Spotify'a giren kullanıcılar şarkıları açamadıklarını bildiriyor. Kullanıcılardan Spotify çökme raporları da geliyor. Bu kullanıcılar, spotify erişim sorunu ile alakalı raporlar gönderiyor. Peki Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? Spotify çalışmıyor, neden? 16 Nisan 2025 Spotify erişim sorunu

Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? Spotify çalışmıyor, neden? 16 Nisan 2025 Spotify erişim sorunu
Enes Çırtlık

Spotify çöktü mü sorusu 16 Nisan 2025 Çarşamba günü merak ediliyor. Online müzik platformu Spotify'a erişim sorunu yaşanıyor. Çok sayıda kullanıcı, Spotfiy'da sorun yaşandığına dair raporlar gönderiyor. Peki Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? Spotify çalışmıyor, neden?

SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ?

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Spotify'da problemlerin olduğuna işaret ediyor. Sitede 16 Nisan 2025 saat 15:18 civarları itibarıyla kullanıcılardan yoğun şekilde rapor geldiği görülüyor.

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Bazı kullanıcılar ise Spotify'a girdiklerinde bazı şarkıları açamadıklarını bildiriyor.

SPOTIFY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Spotify erişim sorununun kısa süre içerisinde çözülmesi beklenirken, şirket resmi X hesabından (Spotify Status) yaptığı paylaşımda "yaşanan sorunların farkında olduklarını ve bunları inceleyip kontrol ettiklerini" söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Spotify
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