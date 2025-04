Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? Spotify çalışmıyor, neden? 16 Nisan 2025 Spotify erişim sorunu

Spotify çöktü mü sorusu 16 Nisan 2025 Çarşamba günü merak ediliyor. Online müzik platformu Spotify'a erişim sorunu yaşanıyor. Çok sayıda kullanıcı, Spotfiy'da sorun yaşandığına dair raporlar gönderiyor. Peki Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? Spotify çalışmıyor, neden?

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Spotify'da problemlerin olduğuna işaret ediyor. Sitede 16 Nisan 2025 saat 15:18 civarları itibarıyla kullanıcılardan yoğun şekilde rapor geldiği görülüyor.

Bazı kullanıcılar ise Spotify'a girdiklerinde bazı şarkıları açamadıklarını bildiriyor.

Spotify erişim sorununun kısa süre içerisinde çözülmesi beklenirken, şirket resmi X hesabından (Spotify Status) yaptığı paylaşımda "yaşanan sorunların farkında olduklarını ve bunları inceleyip kontrol ettiklerini" söyledi.

We’re aware of some issues right now and are checking them out!