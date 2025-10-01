Spotify'dan Türkiye fiyatlarına zam! Abonelik fiyatları yükseldi: Dikkat çeken 'ücretsiz deneme' detayı...

Spotify, Türkiye fiyatlarına zam geldi. Milyonlarca kullanıcıya hizmet veren çevrim içi müzik platformu Spotify, Türkiye’deki abonelik ücretlerine zam yaptı. Yapılan zamla bireysel, öğrenci, duo ve aile paketlerinin aylık ücretlerinde artışlar görüldü. İşte detaylar...

SPOTIFY'DAN ZAM KARARI

Online müzik platformu Spotify, abonelik fiyatlarında güncelleme yaparak fiyat artışına gitti. Spotify'ın bireysel, öğrenci, duo ve aile abonelik fiyatları yükseldi.

Yapılan zam ile birlikte Spotify Bireysel abonelik 59,99 TL’den 99 TL’ye, Spotify Öğrenci aboneliği 32,99 TL’den 55 TL’ye, Spotify Duo aboneliği aylık 79,99 TL’den 135 TL’ye, Spotify Aile aboneliği ise aylık 99,99 TL’den 165 TL’ye yükseldi.

İşte 1 Ekim 2025 Spotify zammı sonrası belirlenen yeni Spotify abonelik fiyatları:

Abonelik Eski Fiyat Yeni Fiyat Bireysel 59,99 TL 99 TL Öğrenci 32,99 TL 55 TL Duo 79,99 TL 135 TL Aile 99,99 TL 165 TL

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Yapılan zamma dair bir detay ise dikkat çekti. Spotify'ın resmi sitesindeki tabloya göre, artık kullanıcılara "1 ay ücretsiz" gibi herhangi bir ücretsiz deneme süresi sunulmuyor.

Örneğin, Ağustos ayında Spotify resmi sitesinde fiyatlar şu şekildeydi ve bireysel ve öğrenci aboneliklerinde ilk 1 ay boyunca ücretsiz deneme süresi sunuluyordu:

Ancak platform, ücretsiz deneme sürelerini artık kaldırmış görünüyor.