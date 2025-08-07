Staja gidiyordu: Ecel onu yaya geçidinde buldu! Şüpheli ise kaçtı... "Artık onun katili için yaşayacağım"

İstanbul Tuzla’da 22 Temmuz'da yaşanan kaza, bir ailenin hayatını adeta altüst etti. 17 yaşındaki lise öğrencisi Esmanur Aydın, staj yaptığı iş yerine gitmek üzere yaya geçidinden karşıya geçiyordu. Okul bölgesinde olması nedeniyle hız sınırının 20 kilometre olduğu yolda, cip sürücüsü Cansu Ezer hızla çarptı. Esmanur Aydın, metrelerce havaya savruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız, 14 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

"KURALLARA UYDU, AMA YAŞAYAMADI"

Kazanın meydana geldiği Tuzla İçmeler Mahallesi’ndeki esnaflar, genç kızın yaya geçidinden kurallara uygun bir şekilde geçtiğini söyledi. Bir görgü tanığı, “Kızda bir problem yoktu, tam yaya geçidinin ortasında yürüyordu. Çarpmanın etkisiyle 20-25 metre ileriye fırladı” dedi.

ACILI BABA: “ONUN KATİLİ İÇİN YAŞIYORUM”

Genç kızın babası Murat Aydın, yaşananlara isyan ederek, “Ben Yunanistan’da gemideydim, eşim arayıp kazayı haber verdi. Apar topar geldim. Kızım yoğun bakımdaydı. O cip ona yaya geçidinin üstünde çok süratli bir şekilde çarptı. Kendi ellerimle toprağa verdim. O benim tek çocuğumdu, artık sadece onun katili için yaşıyorum” dedi.

SAKARYA’DA YAKALANDI

Kaza sonrası sürücü Cansu Ezer hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ancak Ezer, iki gün boyunca kaçtı. Acılı aile, genç kızın ölüm haberinin ardından Ezer’in saklandığını öğrenince öfkelendi. Şüpheli sürücü, Sakarya’da yakalanarak gözaltına alındı.

"DALGA GEÇER GİBİ KAÇMIŞ"

Baba Murat Aydın, “Bizimle dalga geçer gibi kaçmış. Cezasını çekmemek için saklanmış. Ama biz pes etmeyeceğiz. Kızımın hayallerini çalan o kişinin en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI!

Sürücü katil zanlısı Cansu Ezer, Ekol TV'nin görüntüleri ortaya çıkarmasının ardından Sakarya'da gözaltına alındı, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Ekol TV