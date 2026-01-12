HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Steam Machine'in fiyatı sızdırıldı! Rakipleri PS5 Pro ve Xbox Series X'i solladı

Valve'ın oyun konsolu benzeri bilgisayarı Steam Machine'in fiyatı sızdırıldı. Eğer sızdırılan fiyatlar doğruysa Steam Machine'in fiyatı rakipleri PlayStation 5 Pro ve Xbox Series X'i sollayacak.

Steam Machine'in fiyatı sızdırıldı! Rakipleri PS5 Pro ve Xbox Series X'i solladı
Enes Çırtlık

Valve, Steam Machine'i geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı ancak "fiyat ve "satış tarihi" gibi iki kritik detayı gizli tutuyordu: Bu iki detay hala gizemini korurken, dikkat çeken bir Steam Machine fiyat sızıntısı yapıldı.

İŞTE STEAM MACHINE'İN SIZDIRILAN FİYATI

Tom's Hardware'da yer alan habere göre, Çek bir perakendeci sessizliği bozarak Steam Machine'i vergiler hariç 512GB model için 950 dolar ve 1TB versiyon için 1.070 dolardan listeledi.

Aktarıldığı kadarıyla bu sızıntıda Steam Machine fiyat etiketleri herkese açık olarak görünmüyordu, fiyatlar web sitesinin kaynak kodları arasına gizlenmişlerdi.

BİR SIZINTI DAHA

Ayrıca, X'teki (eski adıyla Twitter) Hajedan adlı Çek bir kullanıcı, Çekya'nın en büyük perakendecilerinden birinin de Steam Machine'i benzer fiyatlarla listelediğini keşfetti.

Steam Machine in fiyatı sızdırıldı! Rakipleri PS5 Pro ve Xbox Series X i solladı 1

Bu iki keşif rakamlara biraz güvenilirlik kazandırsa da, bunlar yer tutucu (placeholder) veya tahmini fiyatlar olabilir. Yine de Valve resmi bir duyuru yapana kadar bu fiyatlara temkinli yaklaşmak yine de en doğrusu olacaktır.

RAKİPLERİNDEN PAHALI OLABİLİR

Eğer sızdırılan Steam Machine fiyatları doğruysa, Steam Machine bir PlayStation 5'ten (disk sürücülü) %50 daha pahalı ve bir Xbox Series X'ten (disk sürücülü 1TB model) %27'ye kadar daha pahalı olabilir.

PlayStation 5 Pro oyun konsolunun, çıkış yaptığında üreticinin önerdiği perakende satış fiyatı (MSRP) ise 699,99 ABD dolarıydı.

Unutmadan şunu da söyleyelim; Geleneksel konsol üreticilerinin aksine, Valve Steam Machine'i sübvanse etmeyecek; yani oyun satışlarını artırmak için donanım üzerinden zarar etmeyecek. Bunun yerine Valve, Steam Machine'i standart bir oyun bilgisayarı gibi fiyatlandıracak.

Steam Machine in fiyatı sızdırıldı! Rakipleri PS5 Pro ve Xbox Series X i solladı 2

STEAM MACHINE İÇİN BİR SORUN DA BELLEK KRİZİ

Öte yandan Steam Machine, depolama ve bellek fiyatlarını önemli ölçüde artıran küresel bir bellek kıtlığının ortasında piyasaya sürülüyor. Valve fiyatları düşük tutmak ve kâr marjlarını sınırlamak istese bile, artan bileşen maliyetleri bunu neredeyse imkansız kılıyor. Valve'ın geçen yılın kasım ayında tanıtmasına rağmen Steam Machine için bir fiyat veya çıkış tarihi taahhüdünde bulunmamasının ana nedeni de tam olarak bu, yani bellek kıtlığı olabilir. Ancak bu elbette bir olasılık.

Valve, Steam Machine için 2026'nın ilk çeyreğinde olası bir lansmana işaret etmişti. Şimdi tüm gözler, şirketin programa uyup uyamayacağını görmek için Valve'ın üzerinde.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ürettiği uygunsuz görüntüler tepki çekmişti! O ülkeden kararÜrettiği uygunsuz görüntüler tepki çekmişti! O ülkeden karar
Yangında can pazarı... Çocuklar ve kediler tahliye edildiYangında can pazarı... Çocuklar ve kediler tahliye edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Steam Valve
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump en kararlı çıkışını yaptı: 'Şu ya da bu şekilde sahip olacağız'

Trump en kararlı çıkışını yaptı: 'Şu ya da bu şekilde sahip olacağız'

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

İmza için İstanbul'a gelmişti! G.Saray'da transfer krizi: Taraftar çıldırdı

İmza için İstanbul'a gelmişti! G.Saray'da transfer krizi: Taraftar çıldırdı

Fulya Öztürk'ten Hadise'ye İran tepkisi!

Fulya Öztürk'ten Hadise'ye İran tepkisi!

Ev ve araba alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: 'Bankalar tek tek arayacak'

Ev ve araba alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: 'Bankalar tek tek arayacak'

Altın resmen alevlendi! 'Düşüş beklemeyin'

Altın resmen alevlendi! 'Düşüş beklemeyin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.