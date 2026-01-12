Steam Machine'in fiyatı sızdırıldı! Rakipleri PS5 Pro ve Xbox Series X'i solladı

Valve, Steam Machine'i geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı ancak "fiyat ve "satış tarihi" gibi iki kritik detayı gizli tutuyordu: Bu iki detay hala gizemini korurken, dikkat çeken bir Steam Machine fiyat sızıntısı yapıldı.

İŞTE STEAM MACHINE'İN SIZDIRILAN FİYATI

Tom's Hardware'da yer alan habere göre, Çek bir perakendeci sessizliği bozarak Steam Machine'i vergiler hariç 512GB model için 950 dolar ve 1TB versiyon için 1.070 dolardan listeledi.

Aktarıldığı kadarıyla bu sızıntıda Steam Machine fiyat etiketleri herkese açık olarak görünmüyordu, fiyatlar web sitesinin kaynak kodları arasına gizlenmişlerdi.

BİR SIZINTI DAHA

Ayrıca, X'teki (eski adıyla Twitter) Hajedan adlı Çek bir kullanıcı, Çekya'nın en büyük perakendecilerinden birinin de Steam Machine'i benzer fiyatlarla listelediğini keşfetti.

Bu iki keşif rakamlara biraz güvenilirlik kazandırsa da, bunlar yer tutucu (placeholder) veya tahmini fiyatlar olabilir. Yine de Valve resmi bir duyuru yapana kadar bu fiyatlara temkinli yaklaşmak yine de en doğrusu olacaktır.

RAKİPLERİNDEN PAHALI OLABİLİR

Eğer sızdırılan Steam Machine fiyatları doğruysa, Steam Machine bir PlayStation 5'ten (disk sürücülü) %50 daha pahalı ve bir Xbox Series X'ten (disk sürücülü 1TB model) %27'ye kadar daha pahalı olabilir.

PlayStation 5 Pro oyun konsolunun, çıkış yaptığında üreticinin önerdiği perakende satış fiyatı (MSRP) ise 699,99 ABD dolarıydı.

Unutmadan şunu da söyleyelim; Geleneksel konsol üreticilerinin aksine, Valve Steam Machine'i sübvanse etmeyecek; yani oyun satışlarını artırmak için donanım üzerinden zarar etmeyecek. Bunun yerine Valve, Steam Machine'i standart bir oyun bilgisayarı gibi fiyatlandıracak.

STEAM MACHINE İÇİN BİR SORUN DA BELLEK KRİZİ

Öte yandan Steam Machine, depolama ve bellek fiyatlarını önemli ölçüde artıran küresel bir bellek kıtlığının ortasında piyasaya sürülüyor. Valve fiyatları düşük tutmak ve kâr marjlarını sınırlamak istese bile, artan bileşen maliyetleri bunu neredeyse imkansız kılıyor. Valve'ın geçen yılın kasım ayında tanıtmasına rağmen Steam Machine için bir fiyat veya çıkış tarihi taahhüdünde bulunmamasının ana nedeni de tam olarak bu, yani bellek kıtlığı olabilir. Ancak bu elbette bir olasılık.

Valve, Steam Machine için 2026'nın ilk çeyreğinde olası bir lansmana işaret etmişti. Şimdi tüm gözler, şirketin programa uyup uyamayacağını görmek için Valve'ın üzerinde.