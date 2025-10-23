HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Streaming nedir, nasıl çalışır?

Son yıllarda ortaya çıkan ve günlük konuşma dilinde kullanılmaya başlanan birçok teknik terim bulunmaktadır. Bu terimler ve ifadeler sanal dünyanın genişlemesi ve teknolojinin gitgide daha da gelişmesi ile doğru orantılı olarak kabul edilmektedir.

Streaming nedir, nasıl çalışır?
Ferhan Petek

Günlük hayatta çok sık kullanılan ve özellikle son dönemlerde moda haline gelen birçok terim ve ifade sanal dünya ve gelişen teknoloji ile birlikte ortaya çıkmıştır. Her geçen gün bir yenisi eklenen bu teknik terimlerden biri de streaming ifadesidir. Türkçe karşılığı akış olan bu kelime sanal dünyada önemli ve çok sık kullanılan bir kelimedir.

Streaming nedir, ne anlama gelir?

Türkçe dilinde olmayan ama dünya genelindeki popülerliği nedeni ile günlük hayattaki konuşma dilinde çok sık kullanılan birçok kelime bulunmaktadır. Bunlardan biri de sanal dünyada karşılığı bulunan streaming kelimesidir. Türkçe karşılığı akış olan bu kelime aynı zamanda canlı yayın akışı yapma eyleminin de karşılığı olarak kullanılmaktadır.

Gerçek zamanlı veri akışı sistemi olan streaming sisteminde indirilmekte olan verinin içeriği indirme işlemi tamamlanmadan ve bitmeden işlenme başlar. Resimlerin kısmi olarak gösterilmesi internetten video ve müzik oynatılması, canlı müzik ve video yayınları streamingin en popüler kullanım alanları arasında yer almaktadır.

Streaming nasıl çalışır?

Canlı yayın teknolojisinde canlı akış, televizyonların televizyon kanalları aracılığı ile içerik yayınlamasına benzer bir prensip ile çalışmaktadır. Prodüksiyon esnasında içerik gerçek zamanlı olarak iletilir ve video akışı sağlanır. Günümüzdeki canlı yayın teknolojisi, içerik üreticilerinin internet üzerinde yaptığı gerçek zamanlı yayınlar, firmalar tarafından gerçekleştirilen müzik ya da video yayınları internete bağlantısı bulunan herhangi bir cihaz aracılığı ile kullanıcılara ulaştırılabilmektedir.

Streaming ya da canlı yayın akışı, medya oynatıcıları ile insanlara ve nesnelere bağlı olan bir ağ üzerinden iletilen multimedyalar olarak da tanımlanmaktadır. Medyalar, bir sunucudan akış olarak aktarılır ve gerçek zamanlı olarak oluşturulur. Akış, daha çok akışlı televizyon, isteğe bağlı olarak video ya da internet üzerinden müzik akışı hizmetleri amacı ile kullanılabilmektedir.

Dosya indirmeye benzer bir sistem ile çalışsa da canlı yayın akışı olan streaming’in çalışma prensibi daha farklıdır. Ses, video ya da diğer medya içeriklerinin internet üzerinden gerçek zamanlı şekilde iletilmesi streaming gerçekleştiği anlamına gelir. Bir dosyanın tamamı inmez ve içerik küçük veri paketlerine ayrılarak iletilir. Aynın anda da kullanıcı tarafından oynatılır. Ayrıca depolama alanına da gereksinim duyulmaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABB harekete geçti! Suç duyurusunda bulunulduABB harekete geçti! Suç duyurusunda bulunuldu
"Kurucu önder"in perde arkası buymuş: Bahçeli ilk kez açıkladı"Kurucu önder"in perde arkası buymuş: Bahçeli ilk kez açıkladı

Anahtar Kelimeler:
teknoloji yayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD ile Rusya arasında gerilim: Rus şirketlere yaptırım kararı

ABD ile Rusya arasında gerilim: Rus şirketlere yaptırım kararı

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız tüm dünyanın karşısında birbirine rakip oldu...

Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız tüm dünyanın karşısında birbirine rakip oldu...

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.