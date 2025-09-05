Stres tansiyonu yükseltir mi? Stresin tansiyona etkisi

Hem ruh sağlığını hem beden sağlığını olumsuz olarak etkileyebilen stres, fark edilmese de bazı fiziksel belirtiler ile birlikte kendini gösterir. Bu belirtileri izlememek ve göz ardı etmek çok daha ciddi başka sorunların ve kalıcı sağlık problemlerinin oluşmasına yol açabilmektedir. Her yaştan her insan stres yaşayabilir ve bu stres çeşitli nedenlerden ötürü yaşanıyor olabilir.

İnsan vücudu yaşadığı olumsuz durumlara karşı her zaman ne yapacağını bilemeyebilir. Bu tür durumlarda kişilerde bazı fiziksel tepkimeler gerçekleşir. Her insanın stres ile karşı karşıya kaldığı zaman vereceği tepkiler ve vücudunun göstereceği tepkimeler farklılık gösterebilir. Stresle başa çıkmanın başat yolu stresin kaynağının doğru tespit edilmesi ve çözümlere yönelik hareket edilmesidir.

Strese bağlı olarak fizyolojik bazı tepkimelerin görülmesi normal kabul edilir. Genel olarak stresin vücutta yol açtığı bazı etkiler ve tepkimeler kendini şu şekilde gösterir:

Kaslarda gerginlik

Yorgunluk

Cinsel isteksizlik

Vücudun çeşitli bölgelerinde ağrı hissedilmesi

Sürekli hasta hissetme

Uykuda düzensizlik ve uyku kalitesinde düşme

Huzursuzluk hali

Sürekli üzgün hissetmek

Anksiyete

Mide bozuklukları

İshal ya da kabız

Ani öfke patlamaları

Çok az yeme ya da iştahın fazla açılması

Çeşitli bağımlılıkların oluşması

Her insanda farklı olarak kendini gösterse de belli başlı stres ile mücadele etme yöntemleri vardır. Bu yöntemler uzmanların çalışmaları ve önerileri ile geliştirilmiştir. En bilinenleri ise şu şekildedir:

İletişim kurmaktan çekinmemek

Stresin kaynağını ve nedenlerini bulmak

Sinir anında mola vermek ve ani kararlardan kaçınmak

Zihni dinlendirmek

Kendine vakit ayırmak

Sevilen hobileri yapmak

Bir uzmandan yardım almak

Uyku kalitesini arttıracak ve uyku düzeni sağlayacak ortam hazırlamak

Stres tansiyonu yükseltir mi?

Kişiler farklı nedenlere bağlı olarak stres altında hissettikleri zaman vücutlarında bazı değişiklikler meydana gelir. Vücutta adrenalin ve kortizol gibi hormonlar stres yaşandığı zaman salgılanır. Bunlar da kalp hızını arttırır ve damarları daraltır. Kalbin daha hızlı atarak damarların daralması kan basıncını olumsuz olarak etkiler.

Kan basıncının arttıran tüm bu durumlar kronik bir hal alırsa kişilerde kalıcı fiziksel rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Kalıcı hipertansiyon da bu durumlar arasında yer almaktadır. Çok ciddi kalıcı hastalıklara yol açabilen stres hiper tansiyon hastaları için de risk teşkil etmektedir.

Stresin tansiyona etkisi nedir?

Tansiyon, stres, ani sinir, üzüntü, kaygı gibi durumlardan ani bir şekilde etkilenerek hızlı yükselme ya da düşme durumları yaşayabilir. Aşırı tuz tüketmek, genetik nedenler, çeşitli bağımlılıklar, yanlış ve dengesiz beslenme, uyku problemleri gibi birçok durum tansiyon üzerinde ani değişikliklere neden olabilmektedir. Hareketsiz bir yaşam tarzı benimsemek, stres ve kaygı yoğunluğu ve tüm bu durumların kronik hale gelerek alışkanlık şeklinde ilerlemesi birçok rahatsızlığı da beraberinde getirebilmektedir.

Strese bağlı olarak yaşanan tansiyon sorunları da fiziksel olarak bazı değişimlere neden olabilir. Genel olarak her insanda görülebilen strese bağlı tansiyon belirtileri kendini şu şekilde gösterebilmektedir: