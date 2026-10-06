HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Stresi azaltmak için sofranıza bunları ekleyin! Uzmanı tek tek açıkladı

Dr. Bekir Uğur Yavuzcan, stresin insan sağlığı ve yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, stresle başa çıkabilmek için doğru beslenme adımları, fonksiyonel gıdalar ve aktif bir yaşam tarzıyla psikolojik sağlığın içeriden dışarıya desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Stresi azaltmak için sofranıza bunları ekleyin! Uzmanı tek tek açıkladı

Açıklamasında stresin, insan sağlığını ve yaşam kalitesini çeşitli şekillerde önemli ölçüde etkileyebileceğini ifade eden Dr. Yavuzcan, "Stres, fiziksel sağlığı kardiyovasküler sorunlar, bağışıklık sistemi sorunları, sindirim ve uyku bozuklukları olarak olumsuz etkiler. Stres kan basıncını ve kalp atış hızını artırarak kalp hastalığı riskinin artmasına neden olabilir. Kronik stres bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyon ve hastalıklarla mücadeleyi zorlaştırabilir. Stres, irritabl bağırsak sendromu (IBS), ülser ve diğer gastrointestinal problemler gibi sorunlara neden olabilir. Stres genellikle uykusuzluğa veya kalitesiz uykuya yol açar, bu da fiziksel ve zihinsel sağlık sorunlarını daha da kötüleştirebilir" dedi.

Dr. Bekir Uğur Yavuzcan, stresin ruh sağlığı ve fonksiyonlar üzerindeki olumsuz yansımalarına da dikkat çekti : "Uzun süreli stres, anksiyete bozuklukları ve depresyon gelişimi için önemli bir risk faktörüdür. Stres hafızayı, konsantrasyonu ve karar verme becerilerini bozabilir. Kronik stres bunalma, sinirlilik ve duygusal dengesizlik duygularına yol açabilir."

Stresin sosyal ilişkiler ve genel refah üzerindeki etkilerini de değerlendiren Dr. Yavuzcan, stresin aile, arkadaşlar ve meslektaşlarla ilişkileri zorlayabileceğini, üretkenliği, iş tatminini ve işteki genel performansı etkileyebileceğini, hayattan alınan keyfi azaltarak genel bir memnuniyetsizlik ve mutsuzluk hissine yol açabileceğini ifade etti.

Dr. Yavuzcan, bazı gıdaların psikolojik açıdan insan üzerinde olumlu etkiye neden olduğunu kaydetti:

"Magnezyum, özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler ve yeşillikler ile kuruyemişlerde bol miktarlarda bulunan vücudumuz ve sinir sistemi için en gerekli minerallerin başında gelmektedir. Sağlıklı bir beyin ve uyku düzeni için vazgeçilmez olarak konumlandırabiliriz. Balık (somon ve uskumru gibi), keten tohumu ve cevizde bulunan omega-3'ler depresyon ve anksiyete belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Glutensiz yulaf, kinoa, keten tohumu gibi gıdalar kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur ve enerji sağlar. Meyveler ve sebzeler, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından zengin olup, genel beyin sağlığını destekler ve oksidatif stresi azaltır. Probiyotikler, yoğurt, pancar suyu, kombucha çayı ve lahana turşusu gibi fermente gıdalar bağırsak sağlığını destekler, bu da ruh halinin iyileşmesi ve stresin azalmasıyla bağlantılıdır. Ölçülü olarak, bitter çikolata stres hormonlarını azaltabilir ve hızlı bir ruh hali artışı sağlayabilir."

Ruh sağlığını ve psikolojiyi güçlendiren yaşam tarzı alternatiflerini sıralayan Dr. Yavuzcan, sözlerini şöyle tamamladı: "Düzenli fiziksel aktivite stres hormonlarını azaltabilir ve ruh halini iyileştiren endorfin salınımını tetikleyebilir. Kuvvet antrenmanı egzersizleri ile birlikte her hafta en az 150 dakika orta şiddette aerobik aktivite veya 75 dakika şiddetli aktivite hedefleyin. Farkındalık meditasyonu, yoga ve derin nefes egzersizleri gibi uygulamalar stresi yönetmeye ve zihinsel berraklığı artırmaya yardımcı olabilir. Gece başına 7-9 saat kaliteli uyku almak stres yönetimi için çok önemlidir. Güçlü ilişkiler sürdürmek ve bir destek sistemine sahip olmak strese karşı tampon görevi görebilir ve duygusal refahı artırabilir. Etkili zaman yönetimi, bunalmışlık hissini azaltabilir ve hayatın çeşitli yönlerini dengelemeye yardımcı olabilir. Keyif aldığınız aktivitelerle uğraşmak stresten uzaklaşmanızı sağlayabilir ve genel mutluluğunuzu artırabilir."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Film gibi takip! Çöpte bulundu: İmalathane ve depoya ulaşıldı... Yüz binlercesi ortaya çıktıFilm gibi takip! Çöpte bulundu: İmalathane ve depoya ulaşıldı... Yüz binlercesi ortaya çıktı
Emine Erdoğan GİF 2027 sezon açılışında: "281 binden fazla genç kız bu kapıdan geçti"Emine Erdoğan GİF 2027 sezon açılışında: "281 binden fazla genç kız bu kapıdan geçti"

Anahtar Kelimeler:
stres
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail bir ülkeyi daha tehdit etti! Karşılığı sert oldu: Ne Tel Aviv kalır ne Netanyahu

İsrail bir ülkeyi daha tehdit etti! Karşılığı sert oldu: Ne Tel Aviv kalır ne Netanyahu

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşiyle ilgili yeni gelişme! TMSF’nin hesabına gönderdiler

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşiyle ilgili yeni gelişme! TMSF’nin hesabına gönderdiler

Milli Takım'da büyük yıkım! İtalya'ya 3-1 kaybettik, 0 puanla dibe vurduk

Milli Takım'da büyük yıkım! İtalya'ya 3-1 kaybettik, 0 puanla dibe vurduk

Nejat İşler konserden apar topar çıkarıldı! 2 kişi zor taşıdı

Nejat İşler konserden apar topar çıkarıldı! 2 kişi zor taşıdı

Motorine indirim geldi: Tabela değişti!

Motorine indirim geldi: Tabela değişti!

Emekli maaşı için yeni hesap: İşte 3 senaryoda Ocak 2027 zammı

Emekli maaşı için yeni hesap: İşte 3 senaryoda Ocak 2027 zammı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.