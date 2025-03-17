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Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve ŞUAK ekibinden Vali Şıldak'a ziyaret! "Bu girişim son derece faydalı olacak"

17.03.2025 14:20
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekibi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve beraberindeki heyet ile birlikte Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak’ı ziyaret etti. Ziyarette, ŞUAK’ın kuruluşu ve faaliyetleri hakkında Vali Şıldak’a bilgilendirme yapıldı.

Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve ŞUAK ekibinden Vali Şıldak'a ziyaret! "Bu girişim son derece faydalı olacak"

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak’a gerçekleştirilen ziyarette; Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Şelal Ufuk Ergeldi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Kırmızı ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Kaffar Kadir Şimşek de eşlik etti.

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AFET VE SU ALTI ÇALIŞMALARINDA KİLİT ROLÜ OLACAK

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyaret sırasında, Şanlıurfa Arama Kurtarma ekibinin kuruluşu ve yürüttüğü çalışmalar hakkında Vali Hasan Şıldak’a detaylı bir brifing verildi. ŞUAK’ın, Şanlıurfa’nın geniş coğrafyasındaki afet durumları ve su altı aramaları için önemli bir rol üstleneceği vurgulandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, “Allah kaza ve bela vermez, ama doğal akışta ne yazık ki kazalar ve felaketler olabiliyor. Geçmişte yaşanan sıkıntıları hafifletmek amacıyla, belediyemiz bünyesinde uzman arkadaşlarımızla birlikte bu tür müdahalelere hızlı bir şekilde müdahale edebilmek için bu birimi oluşturduk,” diyerek ŞUAK’ın önemine değindi.

ŞUAK’ın Türkiye genelinde farklı illerden de talep alabileceğini belirten Başkan Gülpınar, “İnşallah, elimizden geldiğince Türkiye’nin dört bir yanına yetişmek için gayret göstereceğiz,” diyerek, ŞUAK’ın sadece Şanlıurfa’da değil, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde de görev alabilecek kapasiteye sahip olduğunun altını çizdi.

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VALİ ŞILDAK’TAN TAKDİR VE DESTEK

Ziyarette, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ŞUAK’ın kurulmasından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ı tebrik etti.

Vali Şıldak, ŞUAK’ın, hem il genelindeki afet müdahalelerine hem de ulusal ve uluslararası düzeydeki görevlerine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Şu anki arama kurtarma birliklerinin faaliyetlerine güç katacak bir organizasyon olduğunun altını çizen Vali Şıldak, “ŞUAK’ın kurulmasının son derece faydalı olacağını düşünüyorum. Bu girişim, Şanlıurfa ilimizin afetlere karşı hazırlığını daha da güçlendirecek,” dedi.

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ŞUAK, ŞANLIURFA’NIN AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI YENİ GÜCÜ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan ŞUAK, sadece Şanlıurfa’daki afetlere karşı daha hazırlıklı olmakla kalmayıp, aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde de görev yapabilecek niteliklere sahip bir ekip olarak donatıldı. Ekip, son teknolojilerle güçlendirilmiş araç ve gereçlerle donatıldı ve doğa koşullarına uygun her türlü arama-kurtarma faaliyetini başarıyla yürütebilecek kapasiteye sahip.

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ŞUAK’IN GÖREV ALANI

Özellikle Şanlıurfa il sınırlarında yer alan barajlar, nehirler, gizemli mağaralar ve dağlarda meydana gelebilecek her türlü kaza ve doğal afet sonucunda kaybolan vatandaşların hayatını kurtarmak amacıyla kurulan bu ekip, büyük bir sorumluluk üstleniyor. Ayrıca, ŞUAK, il genelindeki afetlere müdahale etmenin yanı sıra, Türkiye’nin farklı bölgelerinde de ihtiyaç duyulması halinde destek sağlamayı amaçlıyor.

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Ziyaret, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa afad
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