Mevcut takvimlerin ilk oluşma süreçlerinde o dönem yaşamış olan insanların, yıldızların ve Ay'ın hareketlerini izlemesi ilk adımların atılmasına neden olmuştur. Takvimlerin meydana gelme süreçlerinde ayrıca dönemdeki mevcut teknolojilerle gökyüzünü izleyen insanlar belli döngüler yaşandığını fark etmiş ve yaşamakta oldukları zamanı bu döngülere uygun bir hale getirmek hedefi ile çalışmışlardır.

Milattan önce yaşamış olan Babil medeniyeti döneminde yapılan çalışmalar haftanın neden 7 günden oluştuğunun yanıtı olmaktadır. Babilli gözlemci kişiler 7 temel gök cismi olan gezegenler üzerine çalışmalar yapmışlardır ve 7 sayısı bu sayede önem kazanmıştır. Bu haftalar üzerinden de 28 günlük aylar belirlenmiştir. Ancak daha sonra bazı aylar 30 ve 31 gün de sürebilen hale gelmiştir. Tek 1 ay 28 gün olarak devam etmektedir ancak bu durum da 4 yılda bir değişiklik gerçekleşmektedir.

4 yılda bir 29 gün süren şubat ayı küçük ay ya da halk arasındaki ismi ile gücük ay olarak da bilinmektedir. Gregoryen takvime göre Şubat ayı yılın ikinci ayıdır ve artık yıllarda 29, diğer yıllarda ise 28 gün sürmektedir. Artık yıllar dört sayısı ile kalansız bölünebilen yıllardır. Ancak buna 400 ile bölünemeyen yüzyıl başları dahil değildir.

Şubat ayı neden 28 gündür?

Miladi takvim kullanan tüm ülkelerde en kısa ay 28 gün süren şubat ayıdır. Bu ayın batı dillerindeki isimleri ise Roma mitolojisindeki Februus’un isminden gelmektedir. Kış mevsimi aysız olarak kabul edilerek Ocak ve Şubat ayları Roma takviminde daha sonraki süreçlerde eklenmiştir.

Yılın 12 ayından biri ve en kısa süren ayı olan Şubat ayı dört yılda bir olacak şekilde 29 gün çekmektedir. Her dört yılda bir 365 günden meydana gelen ve 6 saatten artan saatlerin toplamı bir gün etmektedir. Bu durumda şubat ayının sadece dört yılda bir 29 gün sürmesinin nedeni olarak açıklanmaktadır. Yılın son iki basamağı dört sayısına tam bölündüğü zaman 29, bölünemediği zaman ise şubat ayı 28 gün çekmektedir.

Bugün kullanılmaya devam eden mevcut takvim olan Gregoryen takvimin kökeni Roma İmparatoru Cesar’ın adını verdirttiği takvime dayanmaktadır. Bu takvim doğrultusunda bir yıl tam olarak 365 gün ve 6 saat sürmektedir. Her bir yıldan artan 6 saat bulunmaktadır. Artmakta olan bu saatler ise her dört yılda bir gün etmektedir ve yıla eklenir. Bu sayede bir yıl dört yılda bir olacak şekilde 366 güne yükselmektedir.

July olarak da bilinen temmuz ayı Cesar’ın adını taşımaktadır ve 31 gün sürmektedir. Augustus da bir diğer Roma imparatorudur ve o da bir aya adını vermiştir. Bu ay ağustos ayıdır. Diğer aylar otuz ya da otuz bir gün sürerken sadece bir ay 28 gün sürer. 28 gün süren şubat ayının bu durumu astronomların bu talepler üzerine şubat ayından birer gün alıp imparatorların kendi isimlerini taşıyan aylara gün eklemişlerdir. Bu nedenle de şubat ayı 28 gün kalmıştır. Sadece dört yılda bir 29 gün sürebilmektedir ama geçmişteki bu durumlar nedeni ile asla 30 güne çıkamaz.