Şuhut’ta dilencilere yönelik denetim

Şuhut Belediyesi Zabıta Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda, ilçe merkezinde dilencilik yapan kişilere müdahale edilerek yasal işlem yapıldı. Yetkililer, ilçe genelinde vatandaşların huzurunu ve güvenliğini bozacak hiçbir duruma izin verilmeyeceğini vurguladı. Vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek yetkililere teşekkür etti. Öte yandan, ilçede yakalanan 4 dilenci hakkında yasal işlem yapılarak bölgeden uzaklaştırıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır