Şükrü Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara'da tehlike devam ediyor!

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, yerbilimci Şükrü Ersoy'dan kritik uyarılar geldi. Ersoy, depremin İstanbul için bir uyarı sinyali olduğunu ve daha büyük bir depremi tetikleyebileceğini vurguladı.

Cansu Akalp

Marmara Denizi, 2 Ekim 2025 tarihinde peş peşe yaşanan depremlerle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıkları olan, önce 5, ardından 4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremler, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilirken, vatandaşlar arasında büyük paniğe neden oldu. Okullar tahliye edildi, iş yerleri boşaltıldı ve insanlar sokaklara akın etti. Bu gelişmelerin ardından gözler, yerbilimcilerin açıklamalarına çevrildi. Ünlü yerbilimci Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Marmara Denizi'ndeki depremlerin İstanbul için ciddi bir uyarı niteliği taşıdığını belirtti. Ersoy, "Bu depremler, beklenen büyük İstanbul depreminin habercisi olabilir. Her ne kadar bu büyüklükteki bir deprem, doğrudan büyük bir depremi durduramazsa da, fay hatlarındaki gerilimi artırarak daha büyük bir depremi tetikleme potansiyeli taşıyor," şeklinde konuştu. Ersoy, Marmara Denizi'ndeki fay hatlarının karmaşıklığına dikkat çekerek, bölgedeki sismik hareketliliğin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle İstanbul'daki yapı stokunun depreme dayanıklılığı konusundaki endişelerini dile getiren Ersoy, yetkililere ve vatandaşlara acil önlemler alma çağrısında bulundu. "İstanbul'da depreme dayanıksız binlerce bina bulunuyor. Bu binaların bir an önce tespit edilerek güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Aksi takdirde, büyük bir depremde can kayıplarının önüne geçmek mümkün olmayacaktır," dedi. İstanbul Valiliği de deprem sonrası yaptığı açıklamada, herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar olmadığını bildirdi. Ancak, vatandaşların panik halinde olduğunu ve yetkililerin gerekli tüm önlemleri aldığını ifade etti. Valilik, vatandaşları sakin olmaya ve resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeye çağırdı. Ayrıca, binaların hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını ve gerekli durumlarda vatandaşlara barınma imkanı sağlanacağını duyurdu. Web sitesi üzerinden yapılan açıklamada kişisel verilerin korunması konusuna da değinildi. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre uzmanlar, depremin şifrelerini ve olası detaylarını değerlendiriyor. Depremin büyüklüğü ve meydana geldiği yer itibariyle özel bir anlam taşıyıp taşımadığı da tartışılıyor. Ancak uzmanlar, genel olarak Marmara Bölgesi'nin deprem riski altında olduğunu ve her an büyük bir deprem olabileceği konusunda uyarılarını yineliyor.

Marmara Denizi'nde yaşanan depremler, İstanbul'un deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Şükrü Ersoy'un uyarıları dikkate alınarak, acil önlemlerin alınması ve yapı stokunun iyileştirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde, beklenen büyük İstanbul depremi, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir.

