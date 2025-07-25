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Süleyman Soylu 'Son derece yerinde bir adım' diyerek duyurdu! Bakan Kurum'a teşekkür etti

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu 'Gayrimenkul Sertifikası' uygulaması ile ilgili "Zihnimde hep 'Keşke olsa' dediğim bir adım bugün hayata geçti" dedi. Soylu açıklamasının devamında "Başta Sayın Murat Kurum bakanımız olmak üzere emeği geçen herkesi içtenlikle tebrik ediyor, takdir ediyorum" dedi. Kurum da Soylu'nun paylaşımına teşekkür etti.

Süleyman Soylu 'Son derece yerinde bir adım' diyerek duyurdu! Bakan Kurum'a teşekkür etti
Recep Demircan

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, 'Gayrimenkul Sertifikası' uygulaması hakkında açıklamada bulundu.

Soylu şunları ifade etti:

"Bildiğim konular dışında fikir yürütmekten kaçınırım. Ancak zihnimde hep 'Keşke olsa' dediğim bir adım bugün hayata geçti.

Bugün açıklanan “Gayrimenkul Sertifikası” uygulamasının:
1.Yatırım,
2.Tasarruf,
3.Ve konut sahibi olma imkânı açısından
son derece gerekli ve yerinde bir adım olduğuna inanıyorum.

Başta Sayın Murat Kurum bakanımız olmak üzere emeği geçen herkesi içtenlikle tebrik ediyor, takdir ediyorum."

BAKAN KURUM TEŞEKKÜR ETTİ

Soylu'nun paylaşımı sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum teşekkür paylaşımı yaptı.

Kurum "İlginiz ve desteğinize çok teşekkür ederim sevgili bakanım. Bu projeyle vatandaşımızın konuta erişimini kolaylaştıracak, inşallah attığımız adımlarla bu ülkede konut sorununu hep beraber ortadan kaldıracağız." dedi.

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Süleyman Soylu
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