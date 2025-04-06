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Sultangazi'de çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İstanbul Sultangazi'de bir pasajda çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, bir iş yerinde maddi hasar oluştu.

Sultangazi'de çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Uğur Mumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerindeki 6 katlı bir pasajın zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pasaj içerisinde bulunanlar tahliye edilirken, yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, iş yerinde kafeste bulunan 3 kumrudan 2'sinin dumandan etkilenerek öldüğünü gören ekipler, kafesi dışarı çıkarıp sahibine teslim etti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Sultangazi
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