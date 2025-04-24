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Sultangazi'de silahlı yol kavgası: Depremden korkup dışarıda bekleyen çocuğa kurşun isabet etti!

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Sultangazi'de iki grup arasında çıkan yol verme tartışması, silahlı kavgaya dönüştü. Ateşlenen silahlardan çıkan mermi deprem nedeniyle dışarıda olan 14 yaşındaki M.U.'ya isabet etti. Sokakta silah seslerinin yankılandığı anlar ve şüphelinin kaçma anı cep telefonu ile kaydedildi.

Dün İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü, çadır kurup beklemeye başladı. Dışarıda bekleyen 14 yaşındaki çocuğa kurşun isabet etti. Olay, saat 19.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yol verme meselesi yaşayan iki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların silahlarını ateşlemesiyle büyüyen kavgada iki grup arasında çatışma çıktı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA KURŞUN İSABET ETTİ

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O sırada yaşanan deprem nedeniyle dışarıda olan bir ailenin 14 yaşındaki erkek çocuğu M.U. isabet aldığı kurşun sonucu ağır yaralandı. Silahlı kavgaya karışan taraflardan bir kişinin elinde silahla olay yerinden kaçtığı an deprem nedeniyle dışarıda çadır kuran vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı.

AĞIR YARALANDI

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İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale yaptığı M.U., ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Olay yeri inceleme ekipleri güvenlik şeridinin çekildiği alanda çok sayıda boş kovan tespit etti. Polis, yaşanan silahlı kavga ile ilgili detaylı inceleme başlattı.

(DHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Sultangazi
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