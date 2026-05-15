Sultangazi kurban pazarında hareketlilik başladı

Sultangazi’de her yıl kurulan ve İstanbul’un birçok kesiminden vatandaşların uğrak noktası olan kurbanlık satış alanı, bu yıl da Sultangazi Belediyesi tarafından kurularak hizmet vermeye başladı.

Bu yıl da Sultangazi Belediyesi tarafından kurulan kurban satış noktası, vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Geniş bir alana kurulan ve içinde kafeteryasından sosyal donatı alanlarına her türlü imkanın bulunduğu ve ücretsiz internet ağı hizmetinin verildiği pazar, ilk günden yoğun ilgi gördü. Türkiye’nin farklı bölgelerinden getirilen kurbanlıklar satışa sunulurken, satıcılarsa ilgiden dolayı memnun olduklarını söylediler.

Kurbanlık satışı yapan Veysel Günal, "Sultangazi Belediyesi’nin açmış olduğu kurban pazarına geldik. Sinop’tan getirdik. Bu sene 200 ile 400, 500 kilo üzerinde hayvanlarımız var. Aşağı yukarı geçen sene ile bu sene arasında fiyatlarda yüzde 25 gibi bir fiyat farkı var. 200 bin TL’den 450 bin TL’ye kadar hayvanımız var. Şu anda 1-2 tane sattık. İnşallah bu hafta istediğimiz emeğimizi alırız" dedi.

Bir diğer kurbanlık satıcısı Şükrü Toklu, "Samsun Alaçam’dan geldim. Kurbanlık hayvanlarımızı getirdik, yerine yerleştirdik. Müşteri ufak tefek gelmeye başladı. Fiyatlarımız 200 ile 400 bin arasında. Beklentimiz bu sene iyi olacak gibi" ifadelerini kullandı.

Soner Özgenç ise, "Kurbanlıklarımızı getirdik, satmayı bekliyoruz. Fiyatlarımız 250’den başlıyor, 500’e kadar kurbanlıklar mevcut. Canlı kilo 600, 700, 1 tona yakın danalarımız var. Hareketlilik var, gelen giden oluyor şu anda. İlk günden böyle olduğu için biraz beklentimiz var, iyi olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Pazara kurbanlık almak için gelen Zeki Koroğlu ise, "İşler güzel. Bu sene hayvanlar ucuz. Bir bakmaya geldik. Bu sene geçen seneye göre iyi. Geçen sene 200’dü, bu sene de 225-250 civarında" dedi.

Küçükbaş hayvan satışı yapan Serhat Nemli, "Doğal ve organik hayvan almak isteyen buraya gelebilir. Hayvanlarımız kesinlikle meradan olup doğaldır, katkı içermemektedir. Müşterilerimizi bekleriz. Fiyatlarımız 20 binden başlar, 35-40 bine kadar çıkıyor" dedi.

Serdar Demirbaş ise, "Hayvanlarımızı bugün Iğdır’dan getirdik. Satışlarımız bugünden itibaren başlayacak inşallah. 25 binden 40 bine kadar hayvanımız var. Yayla hayvanı, besi yemi yemedi, sadece yaylada beslendi" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Sultangazi Belediyesi’nin kurduğu kurban satış alanı havadan dron kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

