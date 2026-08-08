HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sultanhisar’da yıllardır beklenen yol çalışması tamamlandı

Sultanhisar’ın Malgaçmustafa Mahallesi Cevizdibi mevkisinde vatandaşların ulaşımda yaşadığı sorunların giderilmesi amacıyla yaklaşık bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı.Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde vatandaşların ulaşımda yaşadığı sorunların giderilmesi amacıyla yürütülen yol çalışmaları kapsamında, Malgaçmustafa Mahallesi Cevizdibi mevkisindeki çalışmalar tamamlandı.

Sultanhisar’da yıllardır beklenen yol çalışması tamamlandı

Sultanhisar’ın Malgaçmustafa Mahallesi Cevizdibi mevkisinde vatandaşların ulaşımda yaşadığı sorunların giderilmesi amacıyla yaklaşık bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı.

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde vatandaşların ulaşımda yaşadığı sorunların giderilmesi amacıyla yürütülen yol çalışmaları kapsamında, Malgaçmustafa Mahallesi Cevizdibi mevkisindeki çalışmalar tamamlandı. Sultanhisar Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, yıllardır yapılamayan ve vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşadığı yaklaşık bin metrekarelik alana parke taşları döşendi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedeflendi. Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, çalışmaların tamamlanmasının ardından yaptığı paylaşımda, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşması için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirterek, yapılan çalışmanın mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Sultanhisar’da yıllardır beklenen yol çalışması tamamlandı 1

Sultanhisar’da yıllardır beklenen yol çalışması tamamlandı 2

Sultanhisar’da yıllardır beklenen yol çalışması tamamlandı 3

Sultanhisar’da yıllardır beklenen yol çalışması tamamlandı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da güneş bir anda kayboldu! Meteoroloji saat verdiİstanbul'da güneş bir anda kayboldu! Meteoroloji saat verdi
Namaz kılarken, çantasını yanına koydu! 450 bin lirasını böyle çaldılarNamaz kılarken, çantasını yanına koydu! 450 bin lirasını böyle çaldılar

Anahtar Kelimeler:
Sultanhisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İYİ Partili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

İYİ Partili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

Görenleri şaşkına çevirmişti: O plakaya ceza yağdı!

Görenleri şaşkına çevirmişti: O plakaya ceza yağdı!

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Acı haber geldi! Son paylaşımı yasa boğdu

Acı haber geldi! Son paylaşımı yasa boğdu

Milyarderden 'ev almayın' uyarısı! Tercihini açıkladı

Milyarderden 'ev almayın' uyarısı! Tercihini açıkladı

BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 14-16 Ağustos 2026 BİM kataloğu

BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 14-16 Ağustos 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.