Sumud Filosu'na teknelerle destek verip zulme ‘Dur' dediler

Sakarya'nın Karasu ilçesinde İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımları kınanarak, ablukayı kırmak için mücadele veren Sumud Filosu'na destek için tekneler denize açıldı.

Karasu ilçesi Yeni Mahalle Fener yanında yapılan etkinlikte, İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımları kınanarak, ablukayı kırmak için mücadele veren Sumud Filosu'na destek için tekneler denize açıldı. Türk ve Filistin bayraklarıyla alanda toplanan vatandaşlar, 7 Ekim'de başlayan çatışmaların küresel dengeler açısından bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek Filistin halkına destek çağrısını yineledi.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMASIN DİYE DESTEĞE VE DUAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Programda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Bir yılı aşkın süredir özellikle çocuk ve kadın demeden her türlü zulme maruz kalıp bizim kutsalımızı korumaya çalışan kardeşlerimize vermiş olduğunuz destek için herkese teşekkür ediyorum. Özellikle son günlerde tüm dünyadaki uyanışın başlamış olan bu 7 Ekim hadisesinden sonra dünyaya zalimin kim olduğunu, mazlumun yaşadığı sorunları göstermek adına şehitlerimizin kanı yerde kalmasın diye desteğe ve duaya ihtiyacımız var.

"ZALİME GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Biz buradan ne söylersek söyleyelim güçlü olmadığımız müddetçe bu Siyonizm’i ve emperyalizmi bitirme şansımız yok. Tüm mazlumları, zalimlerin karşısında dik durabilmek için devam edeceğiz. Biz zulme asla sessiz kalmayacağız, zalime geçit vermeyeceğiz" dedi.

03 Ekim 2025
03 Ekim 2025

