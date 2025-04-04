HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Süne ile mücadele toplantısı yapıldı

Süne ile mücadele toplantısı yapıldı

04.04.2025 15:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce süne ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Süne ile mücadele toplantısı yapıldı

2025 üretim yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında Adıyaman’da yürütülecek süne mücadelesi çalışmaları konusunda İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan başkanlığında yapılan toplantıya İl Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Erdal Yılmaz ve mücadele çalışmalarında görev alacak teknik personel katılım sağladı. Toplantıda süne çalışmalarının yürütüleceği alanların ilçeler bazında dağılımı, eğitim/yayım faaliyetleri ve bu kapsamda yürütülecek çalışmalarda ilçelerle koordinasyonun sağlanmasına yönelik konular istişare edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Ayvacık açıklarında 9 kaçak göçmenin öldüğü bot faciasında kayıp çocuk 2'nci günde aranıyorAyvacık açıklarında 9 kaçak göçmenin öldüğü bot faciasında kayıp çocuk 2'nci günde aranıyor
Çelik'ten Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' mesajıÇelik'ten Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' mesajı
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman toplantı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli'ye coşkulu karşılama: Karanfillere boğdular

Bahçeli'ye coşkulu karşılama: Karanfillere boğdular

1 Milyon liranın kazancı ne kadar oldu?

1 Milyon liranın kazancı ne kadar oldu?

Sevgilisine yorum yağdı! ''Ne şanslı adamsın''

Sevgilisine yorum yağdı! ''Ne şanslı adamsın''

İmza dolandırıcılığı dikkat! Uzman isim sıraladı: Bu yöntemleri kullanmanız gerekiyor!

İmza dolandırıcılığı dikkat! Uzman isim sıraladı: Bu yöntemleri kullanmanız gerekiyor!

Tarih verildi, geri sayım başladı: Yılın son kar yağışı geliyor!

Tarih verildi, geri sayım başladı: Yılın son kar yağışı geliyor!

Özgür Özel'e CHP kurultayında sürpriz iki rakip

Özgür Özel'e CHP kurultayında sürpriz iki rakip

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.