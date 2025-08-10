HABER

Süphan Dağı’nda "Survivor" heyecanı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Türkiye’nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı (4 bin 58 metre), bu kez klasik tırmanış rotalarının ötesine geçen adrenalin dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

"Survivor Parkurundan, Süphan Dağı’na" sloganıyla düzenlenen doğa yürüyüşü ve dayanıklılık parkuru, doğa tutkunları ve ekstrem spor meraklılarına unutulmaz bir deneyim sundu. Etkinlik, popüler yarışma programı Survivor’dan esinlenerek tasarlanan parkur etaplarıyla başladı. Katılımcılar, halatla tırmanma, çamur engelleri, denge kütükleri ve ip köprü gibi farklı istasyonlarda hem fiziksel güçlerini hem de stratejik düşünme becerilerini sınadı. Zorlu parkurun ardından ise asıl macera ise Süphan Dağı’nın 2 bin 450 metre rakımındaki kamp alanına ulaşmak için yapılan uzun ve yorucu tırmanışla başladı.
Açıklamalarda bulunan organizasyon ekibinden Özgür Tetik, "Doğayla mücadeleyi sadece ekranlardan değil, birebir yaşayarak deneyimlemek isteyenler için bu parkuru hazırladık. Süphan Dağı’nın doğal güzelliklerini tanıtırken, aynı zamanda dayanıklılığın ve takım ruhunun önemine dikkat çekiyoruz" dedi.
Katılımcılar, hem doğa ile iç içe olmanın huzurunu hem de ekstrem parkurun heyecanını yaşarken, Süphan Dağı’nın eşsiz manzarasında unutulmaz hatıralar biriktirdi.

