Sürekli ertelemek neden işlerimizi yetiştirmemizi zorlaştırır? İşte zaman yönetimi stratejileri

Zaman yönetimi, günümüzde en çok ihtiyaç duyulan stratejilerin başında gelir. Zamanı en verimli biçimde kullanabilmek amacı ile yapılan düzenleme ve planlama süreçlerini ifade eden zaman yönetimi, kişisel ve profesyonel hedeflere ulaşmayı da kolaylaştırır. Ayrıca zaman yönetimi stratejilerini doğru uygulayan bir kişi ve kurum, işler zamanında yetişeceği için stresten ve olası risklerden de korunmuş olur.

Sürekli ertelemek neden işlerimizi yetiştirmemizi zorlaştırır?

Kişide bulunan sürekli erteleme alışkanlığı, işlerin zamanında yapılmasının ve yetiştirilmesinin önündeki en büyük engeldir. Erteleme davranışı başarıyı da ciddi oranda olumsuz etkiler. Mevcut işleri yapmak için uygun zamanı beklemek ya da rahatsızlık meydana getirecek bir görevi erteleyerek rahat hissetme ihtiyacı, sürekli erteleme davranışı kazandırır.

Hem kişilerin hem de kurumların hedeflerine ulaşmasını ve başarı kazanmasını engelleyen en büyük etkenlerden biri sürekli olarak erteleme davranışıdır. Erteleme alışkanlığı hem kişiler hem de firmalar için birçok zorluk ve soruna neden olur. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

İşler birikir ve yapılması zor hale gelir.

Stres oluşturur. Bu durum hem kişileri hem de kişilerin çalıştığı firmaları olumsuz etkiler.

Düşük motivasyon oluşur ve bir tür kayıtsızlık meydana gelir. Bu durum da kişileri iş yapma isteğinden alıkoyar.

Düşük verimlilik meydana gelir. Çünkü erteleme alışkanlığı dikkat dağınıklığına neden olur ve işler daha uzun sürede biter.

Tüm bu problemlerin ve risklerin önüne geçebilmek için zaman yönetimi stratejisi uygulamak son derece önemlidir. Zaman yönetimi sayesinde hem kişiler hem de kurumlar hedeflerine ulaşabilir ve işler zamanında tamamlanacağı için tam verimlilik elde edilir.

İşte zaman yönetimi stratejileri nelerdir ve nasıl oluşturulur?

Verimli çalışabilmek ve başarılı olabilmek için geliştirilmiş olan zaman yönetimi stratejileri çeşitlilik gösterir. Önemli bir süreç olan zaman yönetimi şu stratejiler kullanılarak uygulanabilir:

Günlük plan yapmak

Önceliklendirme yapmak

Pomodoro tekniği kullanmak: 25 dakika boyunca kesintisiz bir biçimde çalışmak ve hemen ardından beş dakikalık ara vermek biçiminde uygulanan bir tekniktir. Dünya çapında bilinen ve uygulanan bu teknik hem odaklanmayı sağlar ve arttırır hem de daha verimli bir çalışma süreci sağlar.

Büyük görevleri ve işleri küçük parçalara ayırmak

Zamanı bloklara ayırmak

Erteleme alışkanlığını tanımak ve anlayarak durumu analiz etmek

İzleme ve değerlendirme yapmak

Zaman yönetimi yapmak için şu adımlar uygulanmalıdır:

Hedef belirlenmelidir. Kısa, orta ya da büyük hedefler belirlemek, belirlenen süreler içinde bu hedeflere ulaşmak için plan yapabilmeyi de sağlar.

İşlerin dağılımını doğru olarak yapmak gerekir. İşin içeriğine ve özelliğine göre doğru kişiler görevlendirilmeli ve herkes verilen görevi belirlenen süreler içinde yerine getirmelidir.

Dikkat dağınıklığına neden olacak, odaklanmanın önüne geçecek her durumu analiz etmek ve bunları ortadan kaldırmak gerekir.

Kendini ödüllendirme uygulaması kullanılmalıdır. Bu sayede hem kişiler hem de firmadaki çalışanlar motive olacak ve daha verimli bir çalışma ortamı sağlanabilecektir.

Zaman yönetimi, alışkanlık haline getirildiği takdirde olumsuz durumlarla ve risklerle karşılaşılma durumunun önüne geçebilmek mümkün olur. Bu sayede hem kişiler hem de firmalar hedefledikleri başarıları elde edebilirler. Hem bireysel başarı hem de kurumsal hedeflere ulaşmak adına zaman yönetimi stratejileri uygulanmalıdır.