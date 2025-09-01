HABER

Sürekli karın ağrısı neyin işareti olabilir? Karın ağrısının nedenleri

Çeşitli hastalıkların belirtisi olarak kendini gösterebilen karın ağrısı durumu, her yaştan insanda çok sık karşılaşılan bir durum olarak ortaya çıkabilmektedir. Stresten sindirim hastalıklarına birçok nedeni olabilen karın ağrısı çoğu zaman geçici bir durum olsa da ciddi rahatsızlıkların belirtisi olarak da kabul edilebilmektedir.

Ferhan Petek

Çok sık görülen bir rahatsızlık olan karın ağrısı durumu, genel olarak bağırsak sendromları, kabızlık, gıdalar ile ilgili alerjiler, laktoz intöleransı, çeşitli gıda zehirlenmeleri, mide virüsü ya da benzeri durumlarla uyarılarak meydana gelebilen bir rahatsızlıktır. Bazı durumlarda farklı başka belirtiler ile birlikte de görülebilen karın ağrısı basit bir durum olarak görülse de özellikle sürekli ve şiddetli olarak görülüyorsa mutlaka vakit kaybetmeden doktora gidilmesi gereken bir durumdur.

Sürekli karın ağrısı neyin işareti olabilir?

Genel olarak bağırsak ve mide sorunları karın ağrısı durumunu tetikleyen durumlar olarak ifade edilmektedir. Ayrıca karın ağrısı birçok başka hastalığın işareti olarak da meydana gelebilmektedir. Birden fazla türü olan karın ağrısı durumu ağrıların ne zaman ve nasıl başladığına göre kronik ya da akut olarak gerçekleşebilen bir durumdur. Sürekli karın ağrısı birçok rahatsızlığın işareti olarak değerlendirilebilir.

Karın ağrıları şu belirtiler ile kendini gösteren bir sağlık sorunudur:

  • Titreme
  • İshal
  • Mide bulantısı
  • Kusma
  • Göğüs kafesi ile pelvik bölge arasında yer alan rahatsızlık veren bir his
  • Titreme
  • Huzursuzluk hali
  • Şiddetli olan ağrılarda komaya girme durumu
  • Yanma
  • Sıkışma hissi
  • Kramp

Sık görülen karın ağrısı için halk arasında bilinen bazı iyileştirici yöntemler de bulunmaktadır. Karın ağrısına iyi geldiği bilinen ancak bir uzman doktora sormadan kesinlikle uygulanmaması gereken durumlardan ve yöntemlerden bazıları şunlardır:

  • Sıcak su kompresi yapmak
  • Bol su tüketmek
  • Dinlenmek
  • Ilık duş almak
  • Ağrı kesici ilaç kullanmak
  • Papatya çayı içmek
  • Kızarmış ekmek, patates ve muz tüketmek
  • Nefes egzersiz teknikleri kullanarak nefesi düzenlemek
  • Düzenli yürüyüş ve hafif egzersizler ile sindirim sisteminde hareketlilik sağlamak
  • Yiyecekleri iyice çiğneyerek küçük porsiyonlar alarak tüketmek
  • Alkol ve sigara kullanmamak
  • Yağlı, şekerli gıdaların tüketimini sınırlandırmak
  • Baharatlı yiyecekleri olabildiği kadar az tüketmek
  • Düzenli beslenmek
  • Ağrıyan bölgeye sıcak kompres uygulamak ve bölgeyi sıcak tutmak
  • Antinflamatuar içeriği olan içecekler içmek
  • Yağsız tost tüketmek
  • Hareketli bir yaşam tarzını benimsemek

Karın ağrısının nedenleri nelerdir?

Karın ağrısı çok sık yaşanabilen bir durum olmakla birlikte genel olarak sindirim sistemlerinde yaşanan sorunlardan ötürü meydana gelen bir rahatsızlıktır. Kısa süreli ya da uzun süreli olarak yaşanabilmektedir. Kabızlık, hazımsızlık gibi sorunların dışında çeşitli safra kesesi sorunları, stres ya da gıdalara karşı duyarlılık nedeni ile de yaşanabilir.

Her yaştan insanda çok sık görülebilen bir durum olan karın ağrısı çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Genel olarak karın ağrısı şu durumlara bağlı olarak meydana gelebilen bir durumdur:

  • İshal
  • Reflü
  • Gıda zehirlenmeleri
  • Gıda alerjileri
  • Gastrit
  • İrrital bağırsak sendromu
  • Mide gribi
  • Böbrek taşı
  • Viral enfeksiyonlar
  • Apandisit
  • Kadınlarda ve erkeklerde görülebilen üreme organı rahatsızlıkları
  • Laktoz intöleransı
  • Ağrının şiddetine göre kanser olasılığı
  • Divertikülit
  • Pankreatit
  • Safra kesesi hastalığı
  • Stres
  • Depresyon
  • Tiroid sorunları
  • Psikolojik çeşitli hastalıklar
  • Dış gebelik durumu
