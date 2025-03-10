HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Suriye Cumhurbaşkanlığı duyurdu! Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin anlaşma imzaladı

Suriye Cumhurbaşkanlığı duyurdu! Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin anlaşma imzaladı

10.03.2025 21:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı duyurdu! Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin anlaşma imzaladı

Suriye Cumhurbaşkanlığı’nın X hesabından yapılan fotoğraflı paylaşımda, anlaşmanın Suriye Arap Cumhuriyeti kurumlarına entegrasyon ile toprak birliğini öngördüğü ve bölünmeyi reddettiği ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, imza atılan anlaşma metnine de yer verildi.

AW409509_02

Metinde "Suriyelilerin, dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak, liyakate dayalı şekilde siyasi süreçlere ve devlet kurumlarına katılım ve temsillerinin güvence altına alındığı" kaydedilirken "Kürt toplumu, Suriye devletinin asli bir bileşenidir ve Suriye devleti, vatandaşlık hakkını ve tüm anayasal haklarını garanti altına alır." maddesine yer verildi.

Metinde öne çıkan diğer ifadeler ise şöyle:

"Suriye topraklarının tamamında ateşkesin sağlanması; kuzeydoğu Suriye’deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanı, petrol ve gaz sahaları da dahil olmak üzere, Suriye devleti yönetimiyle bütünleştirilmesi; Suriye devletinin, Esed rejiminin kalıntıları ve ülkenin güvenliği ile birliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelesine destek verilmesi, bölünme çağrıları, nefret söylemi ve Suriye toplumunun tüm bileşenleri arasında fitne yayma girişimlerinin reddedilmesi; yürütme komitelerinin, anlaşmanın bu yılın sonunu aşmayacak şekilde uygulanması için çalışması." (Kaynak: AA)

Cumhurbaşkanı aday olacak mı? Canlı yayında çarpıcı iddiaCumhurbaşkanı aday olacak mı? Canlı yayında çarpıcı iddia
Nevşehir'de bir köyde ilginç karar! İftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandıNevşehir'de bir köyde ilginç karar! İftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı
Anahtar Kelimeler:
suriye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'daki kavganın ardından yeni gelişme! Trump cephesi dünyaya duyurdu

Beyaz Saray'daki kavganın ardından yeni gelişme! Trump cephesi dünyaya duyurdu

X'te erişim kesildi! Elon Musk: "Siber saldırı altındayız"

X'te erişim kesildi! Elon Musk: "Siber saldırı altındayız"

Rangers cephesi tedirgin! Rövanş maçı öncesi...

Rangers cephesi tedirgin! Rövanş maçı öncesi...

Nevşehir'de bir köyde ilginç karar! İftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı

Nevşehir'de bir köyde ilginç karar! İftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı

Annesini rehin alıp polisle çatıştı, balkondan sokağı kana buladı

Annesini rehin alıp polisle çatıştı, balkondan sokağı kana buladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.