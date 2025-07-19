İsrail ile Suriye arasında ateşkes! Suriye birlikleri Süveyda'ya konuşlanmaya başladı

Dünya kamuoyu Suriye'nin güneyinde yaşanan çatışmalar yüzünden gözünü Suriye'ye çevirmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde İsrail'in de karıştığı olaylarda yeni bir gelişme yaşandı. Suriye merkezi güçleri ülkenin güneyindeki Süveyda kentine konuşlanmaya başladı.

SURİYE, SÜVEYDA'YA YERLEŞMEYE BAŞLANDI

Suriye İçişleri Bakanlığı, "Suriye güvenlik güçleri Süveyda iline yerleşmeye başladı" açıklamasında bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanlığı da açıklamanın ardından, Suriye'de kapsamlı ateşkesin ilan edildiğini duyurdu.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda'da yerel gruplar arasında şiddetlenen ve çok sayıda kişinin öldüğü çatışmaları sonlandırmak üzere bölgeye özel bir güç gönderileceğini bildirmişti.

ATEŞKESİN ŞARTLARI BELLİ OLDU

El-Vatan gazetesi ile yerel kaynakların aktardığına göre tarafların üzerinde uzlaştığı ateşkes anlaşmasının bazı önemli maddeleri şöyle:

Devletin güvenlik ve askeri kurumlarının Süveyda’ya girişine izin verilecek.

Süveyda’daki tüm gruplar feshedilecek.

Dürzi ve Bedevi gruplara ait ağır ve orta ölçekli silahlar teslim edilecek.

Grupların üyeleri güvenlik ve savunma bakanlıklarına entegre edilecek.

Süveyda’daki kamu kurumlarına devletin idari ve güvenlik organlarının dönüşü sağlanacak.

Tarafların işlediği ihlaller hukuka uygun şekilde yargılanacak.

Anlaşmayı reddedenlerin güvenli çıkış hakkı tanınacak.

SÜVEYDA'DAKİ ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, bazı Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Anlaşmanın ardından bazı Dürzi silahlı grupların Bedevi Arapları zorla yerlerinden çıkarmaya başlamasıyla iki taraf arasında 17 Temmuz'da çatışmalar yeniden alevlenirken, güvenlik güçleri müdahil olmadı.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Çatışmalar nedeniyle gıda, elektrik ve su temin edilemeyen bölgede insani kriz yaşanıyor.