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Suriye'de gizemli darbe girişimi! 'Esad rejimi kalıntısı subaylar' denilerek açıklandı: Engellendi!

Suriye'de yeniden hareketli günler yaşandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, geçen hafta 'Esad rejimi kalıntısı' olarak niteledikleri bir grup subayın Ahmed Şara yönetimine yönelik darbe girişiminin engellendiğini duyurdu. Darbecilerin kimliği ile darbe girişiminin detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, Şam'da son durumla ilgili detaylar dikkat çekti.

Suriye'de gizemli darbe girişimi! 'Esad rejimi kalıntısı subaylar' denilerek açıklandı: Engellendi!
Devrim Karadağ

Şam yönetimi Suriye'de geçen hafta bir darbe girişiminin engellendiğini duyurdu. Suriye'nin resmi haber ajansının aktardığı bilgilere göre başarısız darbe girişimi haberi İçişleri Bakanı Enes Hattab'a dayandırıldı. Hattab, darbe girişiminin devrik lider Beşşar Esad'a bağlı subaylar tarafından gerçekleştirildiği bilgisini verirken, girişimin yeni oluşturulan silahlı kuvvetler ve halkın işbirliğiyle engellendiği bildirildi.

Resmi açıklamalarda darbe girişiminin ne zaman yapıldığına dair ise bilgi verilmedi. Suriye'deki gizemli darbe girişimiyle ilgili bilinmeyenleri ve sahadaki son durumu Şam'da incelemelerde bulunan güvenlik ve terör uzmanı Güngör Yavuzarslan açıkladı.

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Güngör Yavuzarslan

'DARBE GİRİŞİMİ SIR GİBİ SAKLANIYOR'

Şam merkezinde dün temaslarda bulunan Yavuzarslan, Haber Global'e yaptığı açıklamalarda şu bilgileri verdi:

"Ne buradaki kaynaklar ne de gazeteciler darbe girişimi hakkında bilgi veriyorlar. Genel olarak Şam'da güvenlik ve normal resmi kaynaklar sık sık terörle mücadele operasyonlarının rutin şekilde devam ettiğini, bunun dışında olağanüstü bir durum olmadığını bize aktardılar. Diğer yandan bu tür haberler sürecin istikrarını bozmaya yönelik kaynakların tasarrufu olarak da ifade ediliyor.

SURİYE'NİN SAHİL BÖLGESİNDEKİ ÇATIŞMALARLA BAĞLANTILI MI?

Ancak İçişleri Bakanı Hattab'ın 'Devrilen rejimin subayları tarafından planlanan bir darbeyi engelledik' açıklaması pek çok soruyu da beraberinde getiriyor. Suriye'de devrimin ardından siyasi gerginlikler geçen Mart ayında çatışmaya dönüşmüş, Lazkiye, Tartus, Hama ve Humus kentlerinde Esad taraftarlarıyla hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Hükümet kaynakları detaylı bilgi vermezken darbe girişiminin Suriye'nin sahil bölgesindeki çatışmalarla bağlantısı olup olmadığı gizemini koruyor.

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KİMLİKLERİ VE RÜTBELERİ AÇIKLANMADI

Suriye Savunma Bakanlığı da darbe girişimiyle ilgili sessizliğini korurken olaya karıştığı iddia edilen kişilerin tutuklanıp tutuklanmadığı veya yasal işlemle karşı karşıya kalıp kalmadığı da belirsizliğini koruyor. Hattab söz konusu darbe girişimiyle ilgili açıklamaları bir basın brifinginde yapmıştı. Operasyonun Savunma Bakanlığı ile yakın koordinasyon halinde yürütüldüğü belirtilirken komploda yer alanların isimleri veya rütbeleri de açıklanmadı. Ancak girişimin engellendiği kesin olarak ifade edildi.

"HEDEF TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ"

Suriye toparlanmaya çalışıyor. Yeni dönem için en büyük ihtiyaçları maddi destek. Sık sık uluslararası görüşmeler yaparak ülkeye kaynak bulmaya çalışıyorlar. Bunun yanında ülkenin toprak bütünlüğü ve silahlı grupların silah bırakması için çalışmalar da devam ediyor."

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"SDG'NİN DURUMU BELİRSİZ"

Son dönemde Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yapılan görüşmelerin hangi konuları kapsadığı da merak konusu. Suriye'de bulunduğu süre içinde bu konularla ilgili incelemeler yapacağını belirten Yavuzarslan şunları kaydetti:

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"SDG'nin pozisyonu ile ilgili daha net bir durum yok. Sadece bir anlaşma var; silah bırakma ve entegrasyon ile ilgili şu ana kadar fiili bir durum yok. SDG Tişrin Barajı'ndan çekildi. Petrol bölgelerinin yönetimi ile Rakka ve Haseke gibi vilayetlerin idari durumu bu yılın son ayına kadar belli olacak."

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Anahtar Kelimeler:
suriye Şam Beşar Esad darbe girişimi
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