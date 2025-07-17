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Suriye'den çatışmanın gidişatını değiştirecek hamle! Ordu Süveyda'dan çekiliyor

Suriye yönetimi ile Süveyda ilindeki yerel silahlı gruplar ve ileri gelenler arasında yapılan anlaşmayla ateşkes sağlanmasının ardından, Suriye ordu birlikleri kentten kademeli olarak çekiliyor.

Suriye'den çatışmanın gidişatını değiştirecek hamle! Ordu Süveyda'dan çekiliyor
Begüm Özkaynak

Suriye ordusu, 4 gündür yerel silahlı gruplarla çatışmaların meydana geldiği Süveyda kentindeki güçlerini çekiyor.

Suriye den çatışmanın gidişatını değiştirecek hamle! Ordu Süveyda dan çekiliyor 1

Süveyda'daki askeri kaynaklar, İsrail saldırısı tehlikesinin devam ettiğini belirtiyor.Öte yandan, ateşkesin ardından genel olarak sükunetin hakim olduğunu bildirildi.

Suriye den çatışmanın gidişatını değiştirecek hamle! Ordu Süveyda dan çekiliyor 2

Ordu birliklerinin kentten ayrıldığı görüntülendi.

SÜVEYDA’DAKİ ÇATIŞMALAR VE İSRAİL SALDIRILARI

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

Son olarak İsrail hava kuvvetleri, Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı’nı vurdu.

Süveyda’da hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera’ya saldırılar düzenledi.

Süveyda’daki çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail
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