HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Suriye Devlet Başkanı Şara’dan Rusya'ya ilk ziyaret

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Savunma Bakanı Merhef Ebu Kasra ile birlikte ilk Rusya ziyareti kapsamında başkent Moskova’ya geldi.

Suriye Devlet Başkanı Şara’dan Rusya'ya ilk ziyaret

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara, ilk Rusya ziyareti kapsamında başkent Moskova’ya geldi. Eş-Şara’ya Moskova ziyaretinde Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Savunma Bakanı Merhef Ebu Kasra da eşlik ediyor. Eş-Şara, Moskova temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Suriye’deki iki Rus askeri üssünün varlığı ve yeniden yapılanması konularının ele alınacağı kaydedildi.

Öte yandan Fransız basını, Eş-Şara’nın ziyaret sırasında eski Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kendilerine teslim edilmesini talep edeceğini öne sürdü.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklamaAlanya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Edirne'de ceviz hasadı başladıEdirne'de ceviz hasadı başladı

Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.