HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Suriye Dışişleri Bakanlığı çarpıcı açıklama: 'SDG, Suriye ordusuna dahil edilecek'

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD, Suriye ve Türkiye'nin dışişleri bakanları düzeyinde ABD'de üçlü zirve gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede bölgesel konular ele alındı. Görüşme sonrasında Suriye Dışişleri Bakanlığı SDG'nin Suriye ordusuna dahil edilmesi konusunda ilerleme kaydedildiğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump da görüşme akabinde Suriye Cumhurbaşkanı Şara hakkında açıklamalarda bulundu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı çarpıcı açıklama: 'SDG, Suriye ordusuna dahil edilecek'
Doğukan Akbayır

Washington'da, Suriye, Türkiye ve ABD Dışişleri bakanları toplantı yaptı. Toplantı sonrası Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı çarpıcı açıklama: SDG, Suriye ordusuna dahil edilecek 1

SDG SURİYE ORDUSUNA DAHİL EDİLECEK

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,

"SDG'nin suriye ordusuna dahil edilmesini öngören anlaşmada ilerleme konusunda anlaşıldı."

Suriye Dışişleri Bakanlığı çarpıcı açıklama: SDG, Suriye ordusuna dahil edilecek 2

TRUMP: "ŞARA GÜÇLÜ BİR LİDER"

Bugün gerçekleşen ABD Başkanı Donald Trump-Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara görüşmesi sonrasında ise Trump çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Beyaz Saray'daki basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Trump, Şara hakkında "Şara güçlü bir lider, onunla iyi anlaşıyorum. Onun bu işi başaracağına inanıyorum." dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hastanede haksız kazanç iddiasında yeni gelişme: 6 sanık...Hastanede haksız kazanç iddiasında yeni gelişme: 6 sanık...
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, hormon bazlı menopoz ilaçlarındaki sağlık uyarılarını kaldırıyorABD Gıda ve İlaç İdaresi, hormon bazlı menopoz ilaçlarındaki sağlık uyarılarını kaldırıyor

Anahtar Kelimeler:
suriye abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Saat 09.05'te bir tek Bulancak'ta sirenler çalmadı!

Saat 09.05'te bir tek Bulancak'ta sirenler çalmadı!

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

İlk detaylara Mynet ulaştı: "Güntekin Onay eşime hakaret etti"

İlk detaylara Mynet ulaştı: "Güntekin Onay eşime hakaret etti"

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi iflasın eşiğinde!

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi iflasın eşiğinde!

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.