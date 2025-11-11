Suriye Dışişleri Bakanlığı çarpıcı açıklama: 'SDG, Suriye ordusuna dahil edilecek'

Washington'da, Suriye, Türkiye ve ABD Dışişleri bakanları toplantı yaptı. Toplantı sonrası Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi.

SDG SURİYE ORDUSUNA DAHİL EDİLECEK

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,

"SDG'nin suriye ordusuna dahil edilmesini öngören anlaşmada ilerleme konusunda anlaşıldı."

TRUMP: "ŞARA GÜÇLÜ BİR LİDER"

Bugün gerçekleşen ABD Başkanı Donald Trump-Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara görüşmesi sonrasında ise Trump çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Beyaz Saray'daki basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Trump, Şara hakkında "Şara güçlü bir lider, onunla iyi anlaşıyorum. Onun bu işi başaracağına inanıyorum." dedi.