Kargoyu açınca gözlerine inanamadı: 2 yerine 20 tane gönderdiler! Şirketin cevabı ise daha şaşırtıcı

Online alışveriş yapanlar bilirler; bazen alışveriş yaparken ufak tefek birtakım sorunlar meydana gelebilir. Ama iddiaya göre, bir Reddit kullanıcısının başına gelen olay, "milyonda bir ihtimal" denecek cinsten.

2 TANE SİPARİŞ ETTİ, 20 TANE GELDİ!

Webtekno'da yer alan habere göre; kullanıcı, online bir alışveriş sitesinden yalnızca iki adet NVMe SSD sipariş etti ancak kargosunu açtığında karşısında 20 adet üst segment SSD buldu.

Reddit’te u/1trollzor1 kullanıcı adıyla paylaşılan gönderiye göre sipariş edilen ürünler 2 TB ve PCIe Gen 5.0 destekli, piyasadaki en hızlı ve en pahalı SSD’lerden biri. Tek bir SSD’nin fiyatı yaklaşık 250 dolar. Yanlış gönderilen toplam ürünlerin toplam değeri ise neredeyse 5 bin doları yani TL cinsinden 214 bin TL'yi buluyor.

ALIŞVERİŞ SİTESİNİN CEVABI DAHA DA ŞAŞIRTICI

Asıl şaşırtıcı olan ise olayın sonrası. Kullanıcı, durumu alışveriş sitesine bildirdiğini ve şirketin hatayı kabul etmesine rağmen ürünleri geri istemediğini, yani SSD’leri kendisine bıraktığını söylüyor.

Reddit kullanıcıları ise olayı “yılbaşı mucizesi” ve “hayat boyu bir kez olacak şans” olarak yorumladı.