HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Suriye'nin yeni yönetimi ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeybani'yi kabul etti

Suriye'nin yeni yönetimi ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeybani'yi kabul etti

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
15.01.2025 16:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'de yeni yönetim diplomasi trafiğine hızlı başlamış ve birçok görüşme gerçekleştirmişti. Geçen haftalarda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Suriye'ye ziyarette bulunmuştu. Suriye'de yeni yönetim ilk resmi ziyaretini Ankara'ya yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yi kabul etti. Görüşmeden kareler de geldi.

Suriye'nin yeni yönetimi ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeybani'yi kabul etti

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinden sonra yeni yönetim diplomasi trafiğine hızlı bir şekilde başlamış ve birçok önemli görüşme yapmıştı.

321

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Suriye'yi ziyaret ederek yeni yönetime desteklerini bildirmişti. Bakan Fidan, Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya gelmişti.

322

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEYBANİ'Yİ KABUL ETTİ

Suriye'de yeni yönetim ise ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

0f383c3c-76fd-4362-a24e-95dee5154d18

74c396b4-bbb8-4879-a9c3-3a559c44a4b3

f552c2c1-3d02-4b4c-acb4-2112c1815f25

SURİYELİ BAKAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Ziyaretten önce açıklamada bulunan Şeybani, "Yeni Suriye'yi temsil etmek üzere 14 yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyaretimizi gerçekleştireceğiz" demişti.

Anahtar Kelimeler:
suriye Hakan Fidan dışişleri bakanı
En Çok Okunan Haberler
Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

'Sarı Serum' kabusu! Bir can kaybı daha! 10 farklı ilaç eklemiş, hazırlayan ise...

'Sarı Serum' kabusu! Bir can kaybı daha! 10 farklı ilaç eklemiş, hazırlayan ise...

Her şey eğlence mekanında başlamış! Ahmet Türk'ün acı günü: Detaylar ortaya çıktı

Her şey eğlence mekanında başlamış! Ahmet Türk'ün acı günü: Detaylar ortaya çıktı

Valilik karar aldı! O ilde biber gazı taşımak yasaklandı

Valilik karar aldı! O ilde biber gazı taşımak yasaklandı

Ahmet Türk'ün torunu hayatını kaybetmişti! Haber gündeme bomba gibi düştü: 'Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu'

Ahmet Türk'ün torunu hayatını kaybetmişti! Haber gündeme bomba gibi düştü: 'Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.