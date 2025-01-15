Suriye'nin yeni yönetimi ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeybani'yi kabul etti

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinden sonra yeni yönetim diplomasi trafiğine hızlı bir şekilde başlamış ve birçok önemli görüşme yapmıştı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Suriye'yi ziyaret ederek yeni yönetime desteklerini bildirmişti. Bakan Fidan, Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya gelmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEYBANİ'Yİ KABUL ETTİ

Suriye'de yeni yönetim ise ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

SURİYELİ BAKAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Ziyaretten önce açıklamada bulunan Şeybani, "Yeni Suriye'yi temsil etmek üzere 14 yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyaretimizi gerçekleştireceğiz" demişti.