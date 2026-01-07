HABER

Suriye Ordusu ile SDG arasında çatışma! Tahliyeler başladı, sivillere bu çağrı yapıldı

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna düzenlediği saldırılardan sonra başlayan çatışmalar ikinci günde devam ediyor. Suriye'den yapılan açıklamada, "SDG mevzileri meşru hedef" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, "Şeyh Maksud ve Eşrefiye'de siviller mevzilerden uzak dursun" çağrısı yapıldı.

Terör örgütü, sabah saatlerinde kentin Süryan Mahallesi'nde sivil yerleşim yerlerini topçu saldırısıyla hedef alırken, Eşrefiye ve Şeyh Maksut çevresinde aralıklarla ağır silahlarla çatışma sesleri duyuluyor. Suriye ordusu, örgütün sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırılara karşı misilleme yapıyor.

TAHLİYELER BAŞLADI

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığına bağlı sivil savunma ekipleri de Halep'in çeşitli mahallelerinde evlerinde mahsur kalan aileleri tahliye etmeye başladı.

Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinden güvenli bölgelere tahliye edilen siviller, barınma merkezine yerleştiriliyor.

MEŞRU HEDEF İLAN EDİLDİ

Suriye ordusu, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’ye ait Halep kentindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki tüm mevzilerin meşru hedef olduğunu duyurdu.

Suriye resmi ajansı SANA'nın Ordu Operasyonlar Komutanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, örgütün Halep kentinin mahallelerine ve sivillere yönelik karşı çok sayıda katliam gerçekleştirdiği gerekçesiyle mevzilerinin meşru hedef ilan edildiği belirtildi.

SİVİLLERE ÇAĞRI: UZAK DURUN

Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan sivil halka, PKK/YPG'ye ait mevzilerden derhal uzak durmaları çağrısı yapan Suriye Operasyonlar Komutanlığı ayrıca, halkın zarar görmemesi için bölgede iki güvenli insani geçiş koridorunun açıldığını duyurdu.

Buna göre, "Avarid ile Zuhur Caddesi Geçidi"nin saat 15.00’e kadar açık olacağı kaydedildi.

HALEP'TE NELER YAŞANDI?

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.

Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesinde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

