HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sürücü camdan fırladı! Giresun'da meydana gelen feci kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Giresun'un Görele ilçesinde sürücünün camdan fırladığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sürücü camdan fırladı! Giresun'da meydana gelen feci kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bozcaali Mahallesi'nde Ahmet G. yönetimindeki otomobil, akaryakıt istasyonundan kontrolsüz şekilde yola çıktı. Bu sırada sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir başka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Ahmet G. şoför kapısından fırlayarak yola savruldu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada, araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Mustafa M. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaza yaptıktan sonra alkolün etkisiyle yere yığıldıKaza yaptıktan sonra alkolün etkisiyle yere yığıldı
Almanya, Fransa ve İngiltere'den İran'a müzakere teklifiAlmanya, Fransa ve İngiltere'den İran'a müzakere teklifi

Anahtar Kelimeler:
Giresun Görele kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Anne vahşetini gizli kamera ortaya çıkardı!

Anne vahşetini gizli kamera ortaya çıkardı!

Füzeler peş peşe havalandı! İsrail'den de İran'dan da karşılıklı gözdağı

Füzeler peş peşe havalandı! İsrail'den de İran'dan da karşılıklı gözdağı

Köyde kurdu, Almanya'ya satıyor! 200 çalışanlı fabrikayı devredip...

Köyde kurdu, Almanya'ya satıyor! 200 çalışanlı fabrikayı devredip...

Ünlü futbolcu ile evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan kareler

Ünlü futbolcu ile evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan kareler

Evinde ölü bulunmuştu... Doktorun paylaşımı kafaları karıştırdı

Evinde ölü bulunmuştu... Doktorun paylaşımı kafaları karıştırdı

Binlerce insan o uçağı takip etti! Kapatılan hava sahasına girdi! İran'da gizemli uçuş...

Binlerce insan o uçağı takip etti! Kapatılan hava sahasına girdi! İran'da gizemli uçuş...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.