Sürücü camdan fırladı! Giresun'da meydana gelen feci kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bozcaali Mahallesi'nde Ahmet G. yönetimindeki otomobil, akaryakıt istasyonundan kontrolsüz şekilde yola çıktı. Bu sırada sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir başka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Ahmet G. şoför kapısından fırlayarak yola savruldu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada, araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Mustafa M. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır