Sürücü değişikliği polisin gözünden kaçmadı

Tekirdağ Çorlu’da çevirmeye yakın bir mesafede bir araçta yapılan sürücü değişikliği trafik polisinin gözünden kaçmadı. Yolcu koltuğuna geçen sürücü ise, "Ehliyetim yoktu, yakalandık. Polisimizin canı sağ olsun." dedi.

Gece saatlerinde Çorlu çevre yolunun Esentepe Mahallesi mevkiinde, Çorlu Bölge Trafik ekipleri tarafından geniş kapsamlı trafik denetimi gerçekleştirildi. Uygulama yapan trafik polisleri, çevirmeyi görünce duraklayan bir otomobilde sürücü değişikliği yapıldığını tespit etti.

Aday sürücüyken alkollü yakalanmış
Yolcu koltuğundaki arkadaşıyla yer değiştiren F.A.G.’nin sürücü belgesinin olmadığı ve 5 ay önce de aday sürücüyken alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesinin iptal olduğu öğrenildi. Muhabirin, "Neden böyle bir şeye kalkıştınız" sorusunu yanıtlayan F.A.G., "Ehliyetim yoktu, yakalandık. Polisimizin canı sağ olsun. Şimdi yeniden başvurdum, kısmetse 1 ay sonra ehliyete kavuşacağız" dedi.

"Direksiyonu geç devraldım"
Sürücü koltuğuna geçen F.A.G.’nin arkadaşı A.K. ise, "Direksiyonu biraz geç devraldık, göz önünde olunca ekipler anında fark etti." diye konuştu.
Çorlu Bölge Trafik ekipleri, sürücü belgesiz araç kullanmaktan F.A.G.’ye para cezası uyguladı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Tekirdağ
