Susamda hasat zamanı yaklaşıyor

Ağaçlı Mahallesi Ovacık mevkiinde ekimi yapılan yaklaşık 80 dekar alandaki susamın hasat olgunluğu yerinde kontrol edildi. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde, kuru arazide alternatif ürün olarak yetiştirilen susamdan yaklaşık 3 bin 200 kilogram verim alınmasının beklendiği belirtildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, susamın alternatif ürün olarak bölgede önem kazandığını vurgularken, üreticilerin doğru yöntemlerle daha yüksek verim elde edebileceğine dikkat çekti.

