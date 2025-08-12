HABER

Süt fabrikasında yangın faciası: Can veren 2 işçinin son anları ortaya çıktı!

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki süt ürünleri fabrikasında çıkan, elektrik teknisyenleri Ahmet Can İzmirli ve Özcan Yıldırım’ın hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı. Yangının çıkış anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yangında hayatını kaybeden elektrik teknikeri Özcan Yıldırım'ın 8 yaşındaki oğlu cenaze namazında saf tuttu.

Hasanbey Mahallesi Köyaltı Sokak'ta faaliyet gösteren süt mamulleri fabrikasında, 10 Ağustos'ta saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadaki işçiler tahliye edilirken, ihbarla adrese Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 13 itfaiye aracı, İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan 2 su ikmal aracı, Yol Daire Başkanlığı'ndan 1 iş makinesi, BASKİ'den 2 su ikmal aracı ile 1 kepçe, Gönen Belediyesi'nden 2 su ikmal aracı, 1 iş makinesi, Bandırma Belediyesi'nden 1 su ikmal aracı, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 2 arazöz olmak üzere toplam 25 araç sevk edildi.

Süt fabrikasında yangın faciası: Can veren 2 işçinin son anları ortaya çıktı! 1

Alevler, ekipler tarafından 4 saat sonra söndürüldü. Depo ve sevkiyat kısmında çıkarak geniş bir alana yayılan yangında, enerji akışını kesmek için içeri giren fabrikanın elektrik teknisyenleri Ahmet Can İzmirli ile Özcan Yıldırım, hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINAN 8 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Süt fabrikasında yangın faciası: Can veren 2 işçinin son anları ortaya çıktı! 2

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan fabrika sahibi C.A. (70), D.Y. (45), E.K. (35), F.T. (39), O.T. (52), M.A.Ş. (20), M.B.E. (25) ve U.Ç. (18) isimli 8 şüpheliden 7'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, U.Ç. isimli işçi tutuklanarak Bandırma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

KASA VE PALETLERİN OLDUĞU ALANDA ÇIKMIŞ

Süt fabrikasında yangın faciası: Can veren 2 işçinin son anları ortaya çıktı! 3

Olayla ilgili soruşturma sürerken, yangının çıktığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yangının saat 17.44'te fabrikanın depo ve sevkiyat bölümünde çıktığı görüldü.

Süt fabrikasında yangın faciası: Can veren 2 işçinin son anları ortaya çıktı! 4
(Özcan Yıldırım)

Plastik kasa ve paletlerin olduğu bölümden yükselen alevlerin kısa sürede büyüdüğü görüntülere yansıdı. Bir diğer görüntüde de yangını fark eden 2 işçinin fabrika içinde kontrol yaptığı, işçilerden birinin telefonla konuştuğu ve ikisinin de dışarı çıktığı görüldü.

Süt fabrikasında yangın faciası: Can veren 2 işçinin son anları ortaya çıktı! 5
(Ahmet Can İzmirli)

Telefonla konuşan işçinin saniyeler sonra tekrar geri döndüğü, dışarı çıktıktan kısa süre sonra dumanın fabrika içine ulaştığı görüntülere yansıdı.

SÜNNET DÜĞÜNÜNÜ YAPTĞI OĞLU CENAZESİNDE SAF TUTTU

Süt fabrikasında yangın faciası: Can veren 2 işçinin son anları ortaya çıktı! 6

Yangında hayatını kaybeden elektrik teknikeri Özcan Yıldırım için, 100. Yıl Mahallesi Habeşi Bilal Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye İlçe Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı İbrahim Palaz, fabrika sahibi Cevdet Arınık, İlçe Emniyet Müdürü Aydın Zeybek, Gönen Ticaret Odası Başkanı İsmail Mutlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Turna ile siyasi partilerin ilçe başkanları da katıldı.

Süt fabrikasında yangın faciası: Can veren 2 işçinin son anları ortaya çıktı! 7

Yıldırım’ın yangından bir gün önce sünnet düğününü yaptığı oğlu Mustafa Ali Yıldırım da (8) cenaze namazında saf tuttu. 2 çocuk babası Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Süt fabrikasında yangın faciası: Can veren 2 işçinin son anları ortaya çıktı! 8

(DHA)

