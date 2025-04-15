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Suudiler kesenin ağzını açtı: Suriye'nin Dünya Bankası'na olan bütün borçlarını ödeyecek

Beşar Esad sonrası yeni bir sayfa açan Suriye'nin Dünya Bankası'na olan borçlarını Suudi Arabistan'ın ödemeyi planladığı bildirildi. Geçtiğimiz ay, ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere Katar devreye girmişti.

Suudiler kesenin ağzını açtı: Suriye'nin Dünya Bankası'na olan bütün borçlarını ödeyecek

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkeyi istikrara kavuşturma çalışmaları devam ediyor. İngiltere merkezli Reuters haber ajansının 3 kaynağa dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan'ın Suriye'nin Dünya Bankası'na olan borçlarını ödemeyi planladığı belirtildi. Haber ajansına konuşan kaynaklar, Dünya Bankası'nın ülkenin savaştan ağır hasar gören elektrik şebekesinin yeniden inşasını ve ayrıca kamu sektörü maaşlarını desteklemek için finansman sağlamayı değerlendirdiklerini söyledi.

Katar da geçtiğimiz ay, ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak için Ürdün üzerinden Suriye'ye gaz sağlama planını duyurmuştu. Söz konusu planın ABD'nin onayını aldığı belirtilmişti.

Suriye'nin Dünya Bankası'na yaklaşık 15 milyon dolar borcu olduğu biliniyor. Bankanın ülkeye yönelik hibeleri ve diğer yardımları onaylayabilmesi için bu borcun ödenmesi gerekiyor. Borçların silinmesiyle ülkedeki yeniden inşa çalışmalarını ve kamu sektörünü desteklemek için milyonlarca dolarlık ödemenin yapılması bekleniyor.

DÜNYA BANKASI YETKİLİLERİ, SURİYELİ BAKANLA GÖRÜŞTÜ

Suriye resmi haber ajansına göre Dünya Bankası'ndan teknik bir heyet, dün Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye ile bir araya geldi. Suriye hükümeti ile Dünya Bankası yetkilileri arasında yapılan ilk toplantıda, iki taraf arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesi ele alındı. Berniyye'nin toplantıda Suriye'ye uygulanan uluslararası yaptırımların ve eski rejim politikalarının ülkenin finans ve bankacılık sektörü üzerindeki olumsuz etkilerini anlattığı ifade edildi.

SURİYELİ YETKİLİLER WASHİNGTON'A GİDECEK

Suriye'nin bu ayın sonlarında Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yıllık bahar toplantıları için Washington'a üst düzey bir heyet göndermesi bekleniyor. Esad rejimi döneminde uygulanan ABD yaptırımları henüz kaldırılmazken, Suriye heyetinin herhangi bir ABD'li yetkiliyle görüşüp görüşmeyeceği de bilinmiyor.Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye Suudi Arabistan borç Dünya Bankası
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