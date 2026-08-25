ORC’nin iki anketi arasında makas açıldı: Yeni Parti 3 haftada 2,2 puan kaybetti

ORC Araştırma, “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunu yönelttiği son anketinin sonuçlarını açıkladı. 20-23 Ağustos tarihleri arasında yapılan ankette AK Parti yüzde 33,1 ile ilk, Yeni Parti yüzde 17,2 ile ikinci sırada yer aldı. CHP’nin oy oranı yüzde 10,6 olarak ölçüldü.

YENİ PARTİ 2,2 PUAN KAYBETTİ

27-29 Temmuz tarihlerinde yapılan bir önceki ORC anketinde AK Parti yüzde 32,5, Yeni Parti ise yüzde 19,4 oy almıştı. Son ankette AK Parti 0,6 puan yükselirken Yeni Parti 2,2 puan kaybetti. Böylece iki parti arasındaki fark 13,1 puandan 15,9 puana çıktı. CHP’nin oy oranı da aynı dönemde yüzde 11,8’den yüzde 10,6’ya geriledi.

PARTİLERİN ÇOĞUNDA DÜŞÜŞ VAR

İki anket karşılaştırıldığında AK Parti ve Saadet Partisi dışındaki partilerin çoğunda düşüş görüldü. DEM Parti yüzde 8,5’ten 8,3’e, MHP yüzde 8,1’den 7,7’ye, İYİ Parti yüzde 5,6’dan 5,3’e ve Zafer Partisi yüzde 3,8’den 3,6’ya geriledi. BBP ile Yeniden Refah Partisi’nin oy oranları değişmedi.

SON ANKETTE PARTİLERİN OY ORANLARI

AK Parti: Yüzde 33,1

Yüzde 33,1 Yeni Parti: Yüzde 17,2

Yüzde 17,2 CHP: Yüzde 10,6

Yüzde 10,6 DEM Parti: Yüzde 8,3

Yüzde 8,3 MHP: Yüzde 7,7

Yüzde 7,7 İYİ Parti: Yüzde 5,3

Yüzde 5,3 Zafer Partisi: Yüzde 3,6

Yüzde 3,6 Büyük Birlik Partisi: Yüzde 3,4

Yüzde 3,4 Saadet Partisi: Yüzde 2,4

Yüzde 2,4 Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2

Yüzde 2 Anahtar Parti: Yüzde 1,7

Yüzde 1,7 Diğer: Yüzde 4,7

26 İLDE 2 BİN 200 KİŞİYE SORULDU

Anket 20-23 Ağustos tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 200 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İşte ORC'nin son iki anketinin sonuçları: