SUV tarzı aracın her köşesinden düzensiz göçmen çıktı

Sakarya’da polis ekiplerince otoyolda durdurulan SUV tarzı aracın ön, arka yolcu bölümü ve bagajında toplam 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler deport edilirken, araç sürücüsü tutuklandı.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde operasyonlar devam ediyor. Bu çerçevede göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen A.N. (27) idaresindeki SUV tarzı araç Hendek ilçesi Anadolu Otoyolu mevkiinde durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada ön, arka yolcu bölümünde ve bagajında 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler deport edilirken sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve araca 23 bin 258 lira idari para ile trafikten men cezası uygulandı.

